Роналдиньо вернулся в профессиональный футбол в 46 лет

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо возобновил профессиональную карьеру в возрасте 46 лет, дебютировав за итальянский клуб "Равенна", выступающий в Серии C.

Чемпион мира 2002 года провёл первый тайм дерби против "Форли", которое состоялось в воскресенье, 15 ноября, и завершилось победой "Равенны" со счётом 2:0.

Бывшая звезда "Барселоны" вышел на поле под своим знаменитым десятым номером, вернувшись в профессиональный футбол спустя более десяти лет.

Обладатель "Золотого мяча" 2005 года последний раз выступал на профессиональном уровне в 2015 году за бразильский "Флуминенсе".

Роналдиньо присоединился к "Равенне" в июне, однако дебютировал за команду только в ноябре. Владелец клуба Иньяцио Чиприани опроверг предположения о том, что подписание контракта с бразильцем было лишь рекламным ходом.

Возвращение Роналдиньо стало новой главой в его выдающейся карьере, в ходе которой он выступал за "Барселону", "Пари Сен-Жермен" и "Милан".