Погода
$ 87.39 - 87.81
€ 96.30 - 97.30

Роналдиньо вернулся в профессиональный футбол в 46 лет

183  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо возобновил профессиональную карьеру в возрасте 46 лет, дебютировав за итальянский клуб "Равенна", выступающий в Серии C.

Чемпион мира 2002 года провёл первый тайм дерби против "Форли", которое состоялось в воскресенье, 15 ноября, и завершилось победой "Равенны" со счётом 2:0.

Бывшая звезда "Барселоны" вышел на поле под своим знаменитым десятым номером, вернувшись в профессиональный футбол спустя более десяти лет.

Обладатель "Золотого мяча" 2005 года последний раз выступал на профессиональном уровне в 2015 году за бразильский "Флуминенсе".

Роналдиньо присоединился к "Равенне" в июне, однако дебютировал за команду только в ноябре. Владелец клуба Иньяцио Чиприани опроверг предположения о том, что подписание контракта с бразильцем было лишь рекламным ходом.

Возвращение Роналдиньо стало новой главой в его выдающейся карьере, в ходе которой он выступал за "Барселону", "Пари Сен-Жермен" и "Милан".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/463103
Теги:
футбол, Бразилия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  