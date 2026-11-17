В Бишкеке состоялся тренинг "Совершенствование подходов к освещению социально значимых тем в СМИ на основе принципов ответственной журналистики" для журналистов и блогеров, посвящённый освещению социально значимых тем, профессиональной этике и ответственности СМИ перед обществом.

Организаторами выступили Секретариат Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики и Министерство культуры, информации и молодёжной политики КР.

Модератором тренинга выступил главный эксперт Антикоррупционного делового совета при президенте Замир Айылчиев.

Мероприятие объединило представителей государственных органов, экспертного сообщества, общественных организаций, журналистов и блогеров. Основной целью встречи стало совершенствование профессиональных подходов к освещению актуальных общественных проблем, а также повышение ответственности авторов публикаций за достоверность и содержание распространяемой информации.

В ходе теоретической части участники рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с противодействием коррупции, профилактикой семейного и гендерного насилия, защитой прав людей с инвалидностью, развитием медиации и поддержкой молодёжных инициатив.

Особое внимание уделили роли средств массовой информации в формировании общественного мнения, повышении правовой грамотности населения и предупреждении социальных конфликтов. Обсуждались вопросы проверки фактов, работы с достоверными источниками, соблюдения профессиональной этики и недопущения дискриминации.

В рамках обсуждения вопросов инклюзии внимание уделили доступности общественных зданий и инфраструктуры, обеспечению равных возможностей для людей с инвалидностью и необходимости учитывать их права при подготовке журналистских материалов.

Также были рассмотрены законодательные инициативы в сфере предупреждения коррупции, защиты прав граждан и развития альтернативных способов разрешения конфликтов.

Особое место в программе заняла практическая часть, направленная на развитие навыков создания современного медиаконтента.

Однако основное внимание команды уделили созданию коротких видеороликов (Shorts) для социальных сетей. Участники разрабатывали сценарии, определяли ключевые сообщения, подбирали способы визуальной подачи информации и продумывали, как сделать социально значимые темы понятными и интересными широкой аудитории.

Завершилась практическая часть презентацией командных проектов. Представители групп продемонстрировали результаты своей работы, обменялись мнениями и получили обратную связь.