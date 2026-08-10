Airbus A320 впервые совершил посадку в аэропорту Каракола

Международный аэропорт "Каракол" 10 августа впервые в своей истории принял самолет Airbus A320. Технический рейс выполнен после завершения масштабной реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

В рамках реконструкции взлетно-посадочную полосу удлинили с 2 450 до 3 750 метров. В аэропорту также установили современное светосигнальное оборудование и систему инструментальной посадки ILS.

Как отметили в компании, технический рейс стал одним из этапов подготовки аэропорта к началу регулярных международных полетов и подтвердил готовность обновленной аэродромной инфраструктуры к приему более крупных воздушных судов.

До реконструкции возможности аэродрома были ориентированы преимущественно на региональные самолеты, в том числе Dash 8 Q400, бизнес-джеты и воздушные суда с аналогичными характеристиками. После модернизации аэропорт может принимать Airbus A320 и самолеты семейства Boeing 737.

Возможность приема других типов воздушных судов будет зависеть от их эксплуатационных характеристик и требований к аэродромной инфраструктуре.

Председатель правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбек Самидинов назвал первый технический рейс Airbus A320 историческим событием для аэропорта.

"Еще недавно аэропорт был ограничен в возможностях приема крупных воздушных судов, а сегодня, после удлинения взлетно-посадочной полосы до 3 750 метров и модернизации аэродромной инфраструктуры, мы выходим совершенно на другой уровень. Теперь "Каракол" не просто носит статус международного аэропорта - он получает реальные технические возможности для развития международной маршрутной сети", - отметил он.

По словам Манасбека Самидинова, ведется работа над открытием новых направлений из России, стран СНГ, государств Ближнего Востока и других перспективных рынков.

"Наша задача - сделать Каракол полноценными воздушными воротами Иссык-Куля и создать прямой доступ иностранных туристов к одному из главных туристических регионов Кыргызстана", - добавил глава компании.