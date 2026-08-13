Сибирский историк обратился к лидерам ШОС с проектом в Каджи-Сае

В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества в адрес лидеров государств и лично президента РФ Владимира Путина поступило открытое письмо от российского историка, фотожурналиста и краеведа Владимира Надя. Автор, чья семейная история тесно связана с Кыргызстаном, выступил с инициативой создания на южном берегу Иссык-Куля Международного культурного центра на базе уникальной коллекции графики советского художника Германа Захарова.

Открытое письмо В. В. Путину и участникам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС):

Для меня Кыргызстан и эта часть мира - родная земля. Здесь 70 лет назад, на станции Пишпек, после окончания Томского техникума работала моя мама - Лушина Валентина Матвеевна. Тут в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время жила бабушка - Лушина Елена Моисеевна, которая в 1989 году обрела покой в кыргызской земле. В этом году исполняется ровно 60 лет с тех пор, как я впервые ребенком приехал с родителями на отдых в город Фрунзе. Здесь же был крещён мой сын Владимир.

Прямые и упрямые деды - Надь Ондрий Яношевич и Лушин Матвей Николаевич - будучи участниками Первой мировой войны, офицер и рядовой, воевали по разные стороны баррикад. Такова была реальность той эпохи: один, волжский крестьянин, был офицером русской армии, а другой - простой графский лесник, рядовым австро-венгерской армии. В той человеческой "мясорубке" погибли миллионы, но моим дедам было суждено выжить и вернуться к мирному труду.

Моя семья - интернациональная: венгерско-русско-украинская. Украина, где живут мои родные и близкие, сегодня оказалась в кольце конфликта. В Сибири, где я живу и работаю, подобных смешанных семей - более шестидесяти процентов. Вам, серьёзным политикам, решать, каким будет этот мир, сколько семей уцелеет и получит шанс созидать. В ваших руках сегодня судьбы миллионов.

Это письмо - не просто обращение, а конкретное предложение. В Год дружбы народов прошу обратить внимание на этот внутренний позыв. На простом, низовом уровне жизнь людей остаётся тяжёлой, далеко не в каждом доме царят сытость и мир - это реальность большинства семей на пространстве бывшего СССР.

Предлагаю гуманитарный проект, который способен стать настоящим "мостом дружбы" и долгосрочного сотрудничества.

Давайте создадим на Иссык-Куле Международный культурный центр, основой которого станет творчество советского и русского художника Германа Порфирьевича Захарова (1933–1992). Он родился в учительской семье в сибирском городе Ленинск-Кузнецкий: его мама была потомственной дворянкой, а отец - выходцем из рабочей среды, ставшим педагогом и художником.

По договору с дочерью и наследниками мастера Основной фонд художника находится в моём распоряжении. Это более двухсот высокохудожественных графических работ по темам: "Фёдор Достоевский", "Александр Пушкин", "Слово о полку Игореве", "Несыгранные роли Василия Шукшина", "Марина Цветаева", "Великая Отечественная война" и другим.

Оптимальной площадкой для Международного центра мог бы стать посёлок Каджи-Сай Иссык-Кульской области. Проект не требует масштабного финансирования: достаточно достроить этаж местного музея. Предварительные обсуждения показывают, что идея абсолютно реалистична и необходима в современных социально-культурных условиях динамичного развития региона. Находящаяся рядом Каджи-Сайская школа имени А. С. Пушкина могла бы стать базой для проведения уроков искусства, совместных культурных проектов и их освещения в СМИ.

Справка: Владимир Павлович Надь родился в 1958 году в Красноярске. Вырос в посёлке Яшкино Кемеровской области. Окончил Высшее военное училище связи и исторический факультет Кемеровского государственного университета (КемГУ). В течение 14 лет преподавал историю в школе.

Более 25 лет профессионально занимается фотографией и краеведением. Автор свыше 100 персональных фотовыставок, проходивших в музеях и галереях Санкт-Петербурга, Кемерово, Москвы, Казани, Алматы, Иркутска, Новокузнецка и других городов СНГ. Автор-составитель и издатель множества книг, фотоальбомов и исследовательских сборников, посвящённых истории, литературе и спорту Сибири.

На протяжении многих лет Владимир Надь выступает организатором и инициатором культурных проектов, фотосалонов и художественных выставок. При его непосредственном участии и поддержке семьи художника Г. П. Захарова в Сибири было организовано и проведено более 30 выставок репродукций и оригиналов графических работ мастера.