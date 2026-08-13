Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

Сибирский историк обратился к лидерам ШОС с проектом в Каджи-Сае

1296  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества в адрес лидеров государств и лично президента РФ Владимира Путина поступило открытое письмо от российского историка, фотожурналиста и краеведа Владимира Надя. Автор, чья семейная история тесно связана с Кыргызстаном, выступил с инициативой создания на южном берегу Иссык-Куля Международного культурного центра на базе уникальной коллекции графики советского художника Германа Захарова.

Открытое письмо В. В. Путину и участникам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС):

Для меня Кыргызстан и эта часть мира - родная земля. Здесь 70 лет назад, на станции Пишпек, после окончания Томского техникума работала моя мама - Лушина Валентина Матвеевна. Тут в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время жила бабушка - Лушина Елена Моисеевна, которая в 1989 году обрела покой в кыргызской земле. В этом году исполняется ровно 60 лет с тех пор, как я впервые ребенком приехал с родителями на отдых в город Фрунзе. Здесь же был крещён мой сын Владимир.

Прямые и упрямые деды - Надь Ондрий Яношевич и Лушин Матвей Николаевич - будучи участниками Первой мировой войны, офицер и рядовой, воевали по разные стороны баррикад. Такова была реальность той эпохи: один, волжский крестьянин, был офицером русской армии, а другой - простой графский лесник, рядовым австро-венгерской армии. В той человеческой "мясорубке" погибли миллионы, но моим дедам было суждено выжить и вернуться к мирному труду.

Моя семья - интернациональная: венгерско-русско-украинская. Украина, где живут мои родные и близкие, сегодня оказалась в кольце конфликта. В Сибири, где я живу и работаю, подобных смешанных семей - более шестидесяти процентов. Вам, серьёзным политикам, решать, каким будет этот мир, сколько семей уцелеет и получит шанс созидать. В ваших руках сегодня судьбы миллионов.

Это письмо - не просто обращение, а конкретное предложение. В Год дружбы народов прошу обратить внимание на этот внутренний позыв. На простом, низовом уровне жизнь людей остаётся тяжёлой, далеко не в каждом доме царят сытость и мир - это реальность большинства семей на пространстве бывшего СССР.

Предлагаю гуманитарный проект, который способен стать настоящим "мостом дружбы" и долгосрочного сотрудничества.

Давайте создадим на Иссык-Куле Международный культурный центр, основой которого станет творчество советского и русского художника Германа Порфирьевича Захарова (1933–1992). Он родился в учительской семье в сибирском городе Ленинск-Кузнецкий: его мама была потомственной дворянкой, а отец - выходцем из рабочей среды, ставшим педагогом и художником.

По договору с дочерью и наследниками мастера Основной фонд художника находится в моём распоряжении. Это более двухсот высокохудожественных графических работ по темам: "Фёдор Достоевский", "Александр Пушкин", "Слово о полку Игореве", "Несыгранные роли Василия Шукшина", "Марина Цветаева", "Великая Отечественная война" и другим.

Оптимальной площадкой для Международного центра мог бы стать посёлок Каджи-Сай Иссык-Кульской области. Проект не требует масштабного финансирования: достаточно достроить этаж местного музея. Предварительные обсуждения показывают, что идея абсолютно реалистична и необходима в современных социально-культурных условиях динамичного развития региона. Находящаяся рядом Каджи-Сайская школа имени А. С. Пушкина могла бы стать базой для проведения уроков искусства, совместных культурных проектов и их освещения в СМИ.

Справка: Владимир Павлович Надь родился в 1958 году в Красноярске. Вырос в посёлке Яшкино Кемеровской области. Окончил Высшее военное училище связи и исторический факультет Кемеровского государственного университета (КемГУ). В течение 14 лет преподавал историю в школе.

Более 25 лет профессионально занимается фотографией и краеведением. Автор свыше 100 персональных фотовыставок, проходивших в музеях и галереях Санкт-Петербурга, Кемерово, Москвы, Казани, Алматы, Иркутска, Новокузнецка и других городов СНГ. Автор-составитель и издатель множества книг, фотоальбомов и исследовательских сборников, посвящённых истории, литературе и спорту Сибири.

На протяжении многих лет Владимир Надь выступает организатором и инициатором культурных проектов, фотосалонов и художественных выставок. При его непосредственном участии и поддержке семьи художника Г. П. Захарова в Сибири было организовано и проведено более 30 выставок репродукций и оригиналов графических работ мастера.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460812
Теги:
выставка, Россия, художник, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  