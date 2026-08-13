Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

На Иссык-Куле завершили строительство новой арены на 10 тысяч мест

547  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на побережье Иссык-Куля завершено строительство новой спортивной арены, рассчитанной на 10 тысяч зрителей. Объект предназначен для проведения соревнований по кок-бору и кок-пару в рамках VI Всемирных игр кочевников.

Арена построена отдельно от основного ипподрома, что позволит использовать его территорию для проведения культурных мероприятий во время соревнований.

Одной из особенностей нового объекта стало сокращение расстояния между трибунами и игровым полем с 200 метров на старом ипподроме до 10 метров. Конструкция оснащена защитными ограждениями и выполнена с использованием легкосъемных элементов.

При проектировании также учитывались требования безопасности, применяемые на объектах "Формулы-1". Размеры игровой зоны адаптированы под обе дисциплины: поле для кок-пара имеет большие размеры по сравнению с площадкой для кок-бору.

Новая арена будет задействована во время VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460836
Теги:
Иссык-Кульская область, строительство, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  