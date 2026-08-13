На Иссык-Куле завершили строительство новой арены на 10 тысяч мест

В Кыргызстане на побережье Иссык-Куля завершено строительство новой спортивной арены, рассчитанной на 10 тысяч зрителей. Объект предназначен для проведения соревнований по кок-бору и кок-пару в рамках VI Всемирных игр кочевников.

Арена построена отдельно от основного ипподрома, что позволит использовать его территорию для проведения культурных мероприятий во время соревнований.

Одной из особенностей нового объекта стало сокращение расстояния между трибунами и игровым полем с 200 метров на старом ипподроме до 10 метров. Конструкция оснащена защитными ограждениями и выполнена с использованием легкосъемных элементов.

При проектировании также учитывались требования безопасности, применяемые на объектах "Формулы-1". Размеры игровой зоны адаптированы под обе дисциплины: поле для кок-пара имеет большие размеры по сравнению с площадкой для кок-бору.

Новая арена будет задействована во время VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года.