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Кыргызстан готовится выпускать электромобили под собственным брендом

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В Кыргызстане в третьем квартале 2026 года планируют запустить производство электромобилей под национальным брендом BARS. Мощность предприятия составит до 10 тысяч автомобилей в год. На сегодняшний день готовность проекта оценивается в 75%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики

В стране создается автомобильный промышленный кластер, где будут производить и собирать легковые, коммерческие и специализированные автомобили с электрическими двигателями.

На первом этапе автомобили планируют выпускать методом крупноузловой сборки. В дальнейшем предприятие намерено перейти к мелкоузловой сборке, а затем к полному производственному циклу. Это позволит постепенно увеличивать долю локализации, наладить выпуск автомобильных компонентов и развивать собственный инженерно-технический потенциал.

Автомобили под брендом BARS планируют поставлять не только на внутренний рынок, но и экспортировать в страны Центральной Азии и Евразийского экономического союза.

Предприятие разместится на участке площадью 15 гектаров. В рамках проекта предусмотрено создание 100 рабочих мест.

Как сообщается, проект полностью финансируется за счет собственных средств его инициатора. Государство оказало поддержку в предоставлении земельного участка.

Ожидается, что запуск производства будет способствовать развитию отечественного машиностроения, внедрению современных технологий и расширению экспортного потенциала Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/460813
Теги:
экспорт, Кыргызстан, экономика, автомобили, производство
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