В Сокулуке пресекли попытку регистрации Belgee X50 по поддельным документам

Задержаны граждане, пытавшиеся незаконно зарегистрировать автомобиль по поддельным документам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

3 июля 2026 года в Сокулук-Московский районный отдел Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента обратился гражданин К.Д., 1995 года рождения, для государственной регистрации автомобиля Belgee X50. В представленных документах было указано, что автомобиль ввезен в Кыргызстан из Казахстана.

Однако в ходе регистрации сотрудники выявили признаки подделки представленных документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 379 УК Кыргызской Республики "Подделка документов с целью сокрытия другого преступления или облегчения его совершения".

В ходе следствия установлено, что ранее автомобиль находился на государственном учете в России и был предметом лизинга. Также выяснилось, что на транспортное средство были изготовлены поддельные документы, в том числе свидетельство о регистрации, договор купли-продажи и бланки доверенности, которые затем доставили на территорию Кыргызстана.

Кроме того, выявлена попытка незаконного изготовления и использования сопроводительной накладной на автомобиль. В документе содержались недостоверные сведения о ввозе транспортного средства на территорию Кыргызстана, отправителе и государственном регистрационном номере.

По данным милиции, К.Д. представил поддельные документы в Сокулук-Московский районный отдел Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава, чтобы поставить автомобиль на государственный учет. При проверке сотрудники госоргана обнаружили признаки подделки, поэтому зарегистрировать автомобиль не удалось.

В ходе дальнейшего расследования установлена предполагаемая причастность к преступлению группы лиц. В качестве подозреваемых установлены К.Д., 1995 года рождения, К.К., 1990 года рождения, К.И., 2001 года рождения, и Э.Б., 1994 года рождения.

Все четверо задержаны в качестве подозреваемых в соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики и в ИВС.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.