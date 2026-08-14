Почему через Кыргызстан стало выгоднее везти грузы: интервью с главой ГТС

За последние пять лет поступления таможенных платежей в Кыргызстане выросли более чем в пять раз. Если в 2020 году в бюджет поступило 28,9 млрд сомов, то в 2025-м - уже 157,4 млрд.

Высокую динамику показывает и текущий год. За семь месяцев 2026 года поступления достигли 105,9 млрд сомов против 75,7 млрд за аналогичный период прошлого года.

За счет чего растут поступления, почему перевозчики выбирают маршрут через Кыргызстан, как цифровизация меняет работу на границе и может ли она снизить коррупционные риски VB.KG рассказал председатель Государственной таможенной службы при Кабинете Министров Кыргызской Республики Алмаз Салиев.

- Алмаз Абдылдаевич, в 2020 году таможенные платежи составляли 28,9 млрд сомов, а в 2025-м уже 157,4 млрд. За счет чего удалось добиться такого роста?

- Нынешние показатели одним словом объяснить невозможно. Государственной таможенной службой проводится большая комплексная работа, результаты показывают, что таможенная служба работает уже по-другому.

Для того чтобы поступления в бюджет увеличивались таможенная служба должна предпринимать меры для максимального упрощения процедур. Страна должна быть привлекательна для импорта, но и для транзита, реэкспорта и всех процедур. Бизнесу должно быть удобно и быстро перевозить грузы через нашу территорию. Мы ведем постоянный мониторинг, общаемся бизнесом, по их словам, транзит через Кыргызстан и для них очень удобен. Иными словами, маршрут через Кыргызстан включая все процедуры занимает меньше времени.

Мы знаем, что для бизнеса самое дорогое время. Если за один и тот же период предприниматель может сделать два оборота вместо одного, это уже совсем другая экономика, а для таможенной службы то дополнительные поступления платежей. Поэтому наша задача - стать максимально сервисно-ориентированной и обеспечить скорость и прозрачность проведения таможенного контроля.

- То есть рост поступлений связан не только с товарами, которые остаются в Кыргызстане?

- Конечно. Если бы мы ориентировались исключительно на внутренний рынок, таких показателей не получили бы.

Мы создаем условия, чтобы через Кыргызстан было выгодно перевозить товары дальше. Меньше бюрократии, меньше лишних действий, меньше проволочек.

И сегодняшние показатели говорят сами за себя. За семь месяцев этого года таможенные платежи составили 105,9 млрд сомов, а за аналогичный период прошлого года платежи составили 75,7 млрд годом ранее.

Еще показательнее сравнение с предыдущими десятилетиями. С 1991 по 2020 год таможенные платежи составили 452,7 млрд сомов, а с 2021 года по июль 2026-го - 619,1 млрд. То есть за последние пять с половиной лет поступило больше, чем за предыдущие 30 лет.

- Но грузов становится больше. Почему тогда на границе не растет время ожидания?

-Именно здесь виден эффект цифровизации. За семь месяцев 2026 года объем импорта через пункты пропуска "Достук", "Кызыл-Кыя" и "Кен-Сай" увеличился на 71 процент. При этом доля машин, которые проходят границу менее чем за час, выросла с 53 до 81 процента.

На "Иркештаме" импорт увеличился на 45 процентов, на "Торугарте" на 36 процентов.

Получается, грузов больше, а времени на их прохождение требуется меньше. Причем штат сотрудников мы для этого не увеличивали.

- Как удалось пропускать больше машин тем же количеством сотрудников?

- Мы изменили сам процесс. Раньше машина приезжала на границу, и там начинались проверки. Сейчас действует предварительное информирование. Машина еще не доехала, а сведения о ней и грузе уже есть в системе. Для этого таможенной службой была разработана система "Санарип Тамга" в которой работают все государстенные контролирующие органы кроме Пограничной службы. Отменены журналы регистрации и бумажная работа.

Система управления рисками определяет, какие государственные органы должны проводить контроль.

Теперь каждый орган проводит контроль только тех товаров, которые относятся к его компетенции. Если груз не подлежит тому или иному контролю, соответственно сотрудник этих госорганов в системе даже не увидит.

За счет этого мы убрали лишние действия и значительно сократили время.

- Насколько сильно изменилась скорость прохождения границы?

- В 2018 году независимыми международными проектами проведено исследование времени выпуска на пунктах пропуска и местах таможенного оформления. Тогда среднее время прохождения груза через пункт пропуска составляло в среднем около 5 часов 30 минут.

Были случаи, когда машины простаивали намного дольше. Например, один государственный орган мог проверять груз более 11 часов. Когда стали разбираться, оказалось, сотрудника просто не было на месте.

Сейчас такое действие невозможно. Все действия и принятые решения государственных контролирующих органов фиксируются в системе. Сейчас решения принимаются за 1-5 минут. Если требуется для контроля большее количество времени, сотрудники госорганов должно отразить в информационной системе причину задержку причину решения.

- Бумажные документы на пунктах пропуска еще остались?

- Практически нет. Как я говорил выше вся работа проводится в информационной системе и с внедрением этих решений человеческие факторы минимизированы.

- Речь о "Смарт Бажы"?

- Да. Вы правы. Но "Смарт Бажы" - это не просто информационная система. Если говорить совсем просто, это "думающая" система. Она собирает данные, анализирует их, показывает риски и помогает принимать решения.

Раньше в основном решение принималось сотрудником. По мере полноценного внедрения "Смарт Бажы" все больше процессов будет автоматизировано. Все действия и принятые решения сотрудниками фиксируются.

Если его смена закончилась, он уже не сможет совершать операции от своего имени.

- Тогда для чего нужен "Таргет Центр"?

- "Таргет Центр" необходим чтобы не просто собирать данные, а анализировать их и принимать оперативно решения. Центр позволяет видеть всё происходящее на пунктах пропуска и в местах таможенного оформления. Причем речь не только о камерах.

Мы видим действия сотрудников, принятые ими решения, платежи, реакцию системы управления рисками. Можем посмотреть, сколько оформлений провел конкретный сотрудник, какие ошибки допустил. Это позволяет принимать решения на основе реальных данных.

- Один из примеров запуск шести полос на "Торугарте"?

- Да. Мы проанализировали, где именно теряется время при прохождении пункта пропуска, и изменили технологическую прохождения контроль, то есть движения транспорта.

Но шесть полос - это не просто физическое разделение дорог. Необходимо распределять между ними нагрузку и контролировать прохождение процедур. Уже менее чем за месяц мы видим положительные результаты.

Если раньше около 50 процентов транспортных средств проходили пункт пропуска "Торугарт" более чем за три часа, то сейчас это количество составляет 14 процентов.

Анализы показывают, что эти 14 процентов в основном составляют машины, которым требуются специальные разрешения.

То есть раньше мы просто видели очередь. Сейчас видим причину и работаем над её устранением.

- Подобные изменения планируются и на других пунктах?

- Да. После завершения реконструкции такой подход планируем применять на "Иркештаме". На "Достуке" предусмотрен запуск четырех полос.

Но цифровизация должна идти вместе с развитием инфраструктуры. Кроме того, граница - это всегда две стороны. Некоторые решения необходимо согласовывать с компетентными органами соседних государств.

- Не получается ли, что ради скорости контроль становится слабее?

- Вы правы, со всеми упрощениями мы не должны и терять таможенный контроль.

Современный таможенный контроль должен основываться на системе управления рисках. Необходимо акцентировать контроль на рисковых товарах.

- Изменилась и сама борьба с контрабандой?

- За первое полугодие 2026 года выявлено 10 448 фактов правонарушений и преступлений в сфере таможенного законодательства. Дополнительные поступления в бюджет превысили 1 млрд 48 млн сомов. Это на 549,1 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть ускорение процедур не означает ослабление контроля.

Конечно. Раньше, нужно было искать, ловить, сейчас все больше работы строится на анализе. Система управления рисками позволяет выявлять несоответствия. Даже если сегодня человек предоставил неправильные сведения и это сразу не обнаружили, информация остается в системе и по ней обязательно будет проведена работа.

Позже мы можем провести анализ, выявить нарушение, доначислить платежи.

Когда человек понимает, что данные никуда не исчезнут и могут быть проверены, он уже иначе относится к своим действиям.

- Может ли цифровизация решить проблему коррупции?

- Конечно, она позволяет максимально снизить человеческий фактор, с помощью цифровизации можно принимать решения. Постоянно наказывая, задерживая, увольняя, невозможно добиться максимального результата. Гораздо эффективнее построить систему таким образом, чтобы брать взятку было невыгодно.

Когда каждое действие сотрудника фиксируется, видно, какое решение он принял и сколько времени на это потратил, возможностей для злоупотреблений становится меньше. Но здесь нельзя говорить только о сотрудниках таможни.

- Вы имеете в виду бизнес?

- Конечно. Когда говорят о коррупции, почему-то часто смотрят только на государственного служащего.

А насколько сам бизнес готов честно работать?

До сих пор бывают попытки скрыть информацию, неправильно декларировать товары, уменьшить платежи. Есть и те, кто пытается за это предложить определенное вознаграждение сотруднику. Поэтому меняться должны обе стороны.

Честный бизнес нам очень помогает. Если предприниматель правильно декларирует товар и платит положенные платежи, поле для коррупционных договоренностей сужается.

Нужно прийти к ситуации, когда нарушать закон будет невыгодно ни сотруднику, ни предпринимателю.

- Вы рассказывали любопытную деталь: раньше сотрудники просились работать на пункты пропуска, а сейчас некоторые хотят оттуда уйти. Почему?

- Я 23 года работаю в таможенной системе и могу сравнивать. Раньше действительно многие хотели попасть на пункты пропуска и в места таможенного оформления. Сейчас всё наоборот: просят перевести в центральный аппарат, где больше аналитической работы и нагрузки. Для меня это тоже показатель того, что работа службы изменилась.

- Еще одно направление обмен данными с другими странами. Какой эффект он дает?

- Очень большой. Когда таможенные службы двух государств обмениваются информацией, становится гораздо сложнее предоставить одной стороне одни сведения, а другой другие. Хороший пример - Узбекистан. Обмен информацией о товарах и транспортных средствах позволил сократить расхождения в зеркальной статистике с 272 процентов до нескольких процентов. Аналогичную работу ведем с Таджикистаном, Турцией и Китаем. Чем больше качественных данных, тем точнее анализ и прозрачнее внешняя торговля.

- Что будет следующим этапом цифровизации таможни?

- Следующий этап определен Концепцией развития Таможенной службы на 2026–2030 годы. Будем развивать аналитику, применять технологии искусственного интеллекта, внедрять механизм автовыпуска товаров.

Принцип простой: если участник ВЭД заранее предоставил сведения, система их проверила и не выявила рисков, зачем человеку ждать сотрудника?

Если все соответствует требованиям, выпуск должен происходить автоматически.

- То есть предпринимателю в перспективе вообще не придется контактировать с таможенником?

- Мы хотим максимально сократить необходимость такого контакта.

Для этого планируется создание Центра электронного декларирования. Чем меньше физического взаимодействия между бизнесом и сотрудником, тем быстрее процедура и ниже коррупционные риски.

Если человек работает честно и соблюдает требования, таможня не должна создавать ему лишние препятствия.

- А где здесь будет использоваться искусственный интеллект?

- У нас накапливается огромный массив данных. Чем больше качественной информации, тем точнее можно анализировать риски, прогнозировать нагрузку и выявлять подозрительные операции.

Искусственный интеллект дает дополнительные возможности для такой работы.

Логика очень простая: больше данных точнее анализ. Точнее анализ - правильнее решение. А правильное решение позволяет ускорять процессы.

- Перед Кыргызстаном стоит задача стать международным транспортно-логистическим хабом. Какую роль здесь играет таможня?

- Одну из ключевых. Перевозчик в первую очередь считает время и деньги. Если через Кыргызстан можно быстро пройти границу, если процедуры прозрачны и понятны, если бизнес заранее знает, сколько времени займет оформление, он будет выбирать этот маршрут.

Так и формируется транзитный потенциал страны. Наша задача - сделать Кыргызстан территорией, через которую удобно перевозить грузы и вести внешнюю торговлю.

Для добросовестного бизнеса таможенные процедуры должны быть максимально простыми и быстрыми. А контроль должен концентрироваться там, где действительно существуют риски.

В конечном итоге все возвращается к тому, с чего мы начали: для бизнеса время - это деньги. Если мы можем сэкономить это время и одновременно сохранить эффективный контроль, значит, движемся в правильном направлении.