Ташиев и операция под чужим флагом

Генерал Ташиев сегодня повторяет путь Алмазбека Атамбаева, который несколько лет назад так же отчаянно искал оправдательную индульгенцию в судах, не понимая главного: юридическая чистота в Кыргызстане - это лишь половина дела. Можно получить оправдательный документ на руки, можно дома торжественно развернуть бумагу и выдохнуть с облегчением, но перед обществом ты останешься тем же самым человеком, которого народ видел на баррикадах и в новостных сводках. Чтобы быть чистым по-настоящему, перед страной, перед своей совестью, перед теми, кто в тебя верил, требуется совершенно иное - политическая реабилитация. А это уже не судебная процедура, это акт доверия со стороны власти и народа. И вот здесь-то и начинается самое сложное.

Ташиев оказался на распутье, и сценариев у него, по большому счету, всего два. Первый, самый очевидный, но уже отрезанный им собственной рукой - пойти на выборы президента. Зарегистрироваться, бороться, предложить стране свою программу, свою команду, своё видение будущего. Однако он сам публично и официально объявил, что не пойдет на выборы, что будет поддерживать действующего президента и его курс. Этим заявлением он наполовину обрезал себе путь к легитимной политической борьбе. Он сам выбрал роль второго номера, даже без поддержки своих. И это решение, которое он принял, уже не переиграть. Второй сценарий - это классика кыргызских революций. Проверенная годами схема: площадь, штурм, временное правительство, потом дележка портфелей, возвращение старых лиц, которые никуда не уходили, и новый виток хаоса, который вгоняет страну в тот самый каменный век, из которого мы так долго и мучительно выбирались. Это путь, который мы проходили уже не раз, и каждый раз он заканчивался одинаково: разочарованием, обнищанием и новой эмиграцией самых активных и талантливых. Другого пути, третьего варианта, у генерала просто нет.

Если Ташиев действительно понимает механику политической борьбы в этой стране, он должен был принять те условия игры, которые власть ему предложила через районный суд. Это было невероятно мягкое, почти джентльменское решение. Судимость - да, но свобода полностью сохранена. Они остались на свободе, могли передвигаться, общаться, принимать решения, пусть и непубличные. Общество отреагировало на это решение неоднозначно, многие возмущались, говорили, что за такую попытку захвата власти, за столь дерзкий вызов существующему порядку, привилегии - это слишком жирно. Но это был компромисс. Стратегический, продуманный компромисс, который позволял всем сохранить лица и выйти из конфликта с минимальными потерями. Однако Ташиев и его команда отказались от этой возможности.

Они не приняли это решение как данность, проявили бескомпромиссность и подали апелляцию в городской суд, фактически объявив судебную войну. Но такая тактика - палка о двух концах, ведь прокуратура тут же воспользовалась их заявлением и тоже потребовала пересмотра дела уже в сторону ужесточения"

И тогда власть, почувствовав, что ее жест доброй воли отвергнут, тоже изменила тактику. Прокуратура, которая изначально молчала, вдруг подала встречное представление, заявив, что не удовлетворена мягкостью районного суда. И теперь все зависит от того, какую позицию займет городской суд. Он либо ужесточит приговор, и тогда Ташиев с соратниками могут реально лишиться свободы, отправиться за решетку, как это уже было с Атамбаевым. Либо суд продолжит эту опасную политико-юридическую игру, оставит решение в силе и переведет стрелки на Верховный суд, затягивая процесс и давая время для новых маневров. Но ясно одно: время компромиссов ушло. Власть больше не будет предлагать конфетку. Теперь на кону свобода.

Теперь о главном, о том, что происходит на самом деле. О той самой операции под чужим флагом, о которой всё чаще говорят в кулуарах. Вспомните январь. Тогда началась лихорадочная попытка досрочных выборов. Ташиев в суде клялся и божился, что у него не было намерений, что он не знал, что это была инициатива так называемой "75-ти" и "боевой пятерки". Это версия, которую сейчас активно обсуждают, и она уже обрастает фактами. Если принять ее за основу, то всё логично: на районном суде эта история должна была закончиться. Бенефициарами всей этой затеи выступали те самые 75 аксакалов, члены влиятельных семей, которые хотели через Ташиева вернуть свои полномочия, свое влияние, свои куски власти, которые они потеряли после предыдущих переделов. Они рассуждали просто: если Ташиев становится президентом, он будет им должен, он раздаст им портфели и доступ к ресурсам. Это была их игра, их операция, их замысел. Не Ташиев ее придумал, не он был архитектором этого плана. Он был лишь исполнителем, лицом, которое вытащили на авансцену. Это первая часть операции под чужим флагом. Но она провалилась. Власть переиграла их, предложила компромисс, и казалось, что всё должно успокоиться.

Но кто-то не согласился с этим мягким решением. Кто-то, кто стоит за кулисами и обладает гораздо большим весом, чем 75 аксакалов, решил толкать Ташиева дальше. Как таран. Как пушечное мясо. И вот он уже подает апелляцию вместе с "пятеркой" и тремя своими соратниками, включая бывшего спикера. Они не хотят компромисса, они хотят войны. И здесь встает вопрос: кто эти новые кукловоды? Это уже не старые семьи. Это более системные, более опасные силы, которые затеяли вторую часть того самого "Марлезонского балета" первая часть которого была провалена. И вот сейчас, во второй серии, на кону стоит уже не просто влияние, а судьба страны. Обратите внимание на то, как молчат старые лидеры. Атамбаев молчит. Мадумаров молчит. Это системное, показательное молчание. Они договорились. Они ждут. Их фабрики троллей уже работают на полную мощность, подогревая болото, раскачивая ситуацию по трем традиционным направлениям: Китай, Россия и воровство семьи. Это не случайно. Это выверенная тактика.

И вот здесь, в этом стремительно сгущающемся мраке, Ташиев должен понять одну простую вещь: он им не нужен как лидер. Он был нужен в первой части как билет к власти. Он нужен сейчас как провокатор, как запал, который подожгут и бросят в пороховой погреб. Его взрывной, неуравновешенный характер, его склонность к эскападам, все эти заборы, драки, участие в уличных разборках - всё это прекрасно известно тем, кто им управляет. Они знают, что его легко спровоцировать, легко вывести из себя, толкнуть на необдуманный шаг. И тогда, когда он сорвется и устроит какой-нибудь скандал или, не дай бог, кровопролитие на юге, эти кукловоды останутся в тени. Они не засветятся. Они дождутся, когда начнется бардак, когда площадь заполнится людьми, когда старый сценарий революции включится автоматически. А затем они соберут временное правительство. И самое ироничное и трагичное - они выкинут Ташиева, как отработанный материал. Они уже делали это с ним, когда создали временное правительство после свержения Бакиева. Они его не пустили даже на порог. И сейчас поступят так же. Более того, они не просто выкинут его, они его посадят. Они возбудят против него массу уголовных дел, припомнят всё - и Колю киргиза, и другие эпизоды, которые сейчас спят в архивах. Они превратят его в козла отпущения, на которого можно будет повесить все грехи. Это его судьба, если он не одумается.

Остается только один вопрос: понимает ли это сам Ташиев? Если он осознает, что идет под чужим флагом, что он всего лишь марионетка в руках банды, которая ждет большого политического бардака, у него еще есть шанс. Шанс найти ключи к доверию власти, к доверию президента. Вернуть то доверие, которое было раньше, когда президент верил ему как самому себе. Если он сможет это сделать, если он развернется и пойдет по тому пути, который ему указывает власть, он еще может спасти себя, свою карьеру и свою свободу. Но если он продолжит упрямо бодаться, если он позволит собой манипулировать, власть будет вынуждена действовать жестко, безжалостно, изолировать его, чтобы спасти страну от хаоса. Потому что за этой бандой, за этим сговором старых элит, стоят совсем другие силы. Они играют на руку англичанам, американцам, Западу в целом. Они уже давно ждут смены власти в Кыргызстане. Им нужен здесь хаос, чтобы похоронить проекты с Китаем и Россией, чтобы получить новую военную базу прямо на границе с Китаем, чтобы превратить нашу страну в плацдарм для гибридной войны. И если Ташиев не развернется, если он продолжит идти на поводу у этих сил, то он просто уничтожит себя и поможет уничтожить страну. Это предельно жесткая, предельно циничная, но абсолютно понятная логика вещей. И настало время, когда каждый должен сделать свой выбор. Ташиев в первую очередь.