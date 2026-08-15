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КНУ открывает набор на магистерскую программу "Экоаналитика"

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- Светлана Лаптева
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Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына объявляет набор на экспериментальную магистерскую программу "Экоаналитика". Новое направление подготовки призвано сформировать специалистов, способных работать с современными методами экологического анализа и решать актуальные экологические проблемы Кыргызстана и мира.

Студенты программы смогут получить практические навыки работы на современной лабораторной базе с использованием высокотехнологичного аналитического оборудования.

В рамках обучения они будут изучать методы исследования качества воды, почвы и воздуха, а также других компонентов окружающей среды. Отдельное внимание уделят цифровым инструментам обработки и анализа экологических данных.

Программа также предусматривает участие студентов в научных и прикладных проектах, направленных на решение реальных экологических задач Кыргызстана.

Кем смогут работать выпускники?

После окончания магистратуры специалисты смогут работать:

  1. в экологических лабораториях;
  2. в сфере экологического мониторинга;
  3. в научно-исследовательских центрах;
  4. в государственных природоохранных органах;
  5. экологами-консультантами международных проектов и организаций;
  6. экспертами по оценке экологических рисков и воздействия на окружающую среду.

В КНУ отмечают, что "Экоаналитика" - это возможность получить востребованную профессию и стать частью нового поколения специалистов, которые будут участвовать в формировании экологически устойчивого будущего Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/460853
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