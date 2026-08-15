КНУ открывает набор на магистерскую программу "Экоаналитика"

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына объявляет набор на экспериментальную магистерскую программу "Экоаналитика". Новое направление подготовки призвано сформировать специалистов, способных работать с современными методами экологического анализа и решать актуальные экологические проблемы Кыргызстана и мира.

Студенты программы смогут получить практические навыки работы на современной лабораторной базе с использованием высокотехнологичного аналитического оборудования.

В рамках обучения они будут изучать методы исследования качества воды, почвы и воздуха, а также других компонентов окружающей среды. Отдельное внимание уделят цифровым инструментам обработки и анализа экологических данных.

Программа также предусматривает участие студентов в научных и прикладных проектах, направленных на решение реальных экологических задач Кыргызстана.

Кем смогут работать выпускники?

После окончания магистратуры специалисты смогут работать:

в экологических лабораториях; в сфере экологического мониторинга; в научно-исследовательских центрах; в государственных природоохранных органах; экологами-консультантами международных проектов и организаций; экспертами по оценке экологических рисков и воздействия на окружающую среду.

В КНУ отмечают, что "Экоаналитика" - это возможность получить востребованную профессию и стать частью нового поколения специалистов, которые будут участвовать в формировании экологически устойчивого будущего Кыргызстана.