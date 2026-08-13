Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

Для посетителей "Сары-Челека" построят новый контрольно-пропускной пункт

496  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Государственном биосферном заповеднике "Сары-Челек" построят новый контрольно-пропускной пункт. На месте будущего объекта состоялась церемония закладки капсулы, сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Новый КПП появится при въезде в заповедник. Его строительство должно улучшить инфраструктуру, усилить контроль за въезжающим транспортом и создать более организованные условия для посетителей.

В церемонии принял участие первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Жениш Сейдалиев, а также сотрудники заповедника, представители органов местного самоуправления, подведомственных организаций министерства и ветераны природоохранной системы.

После мероприятия Сейдалиев ознакомился с текущей деятельностью заповедника и состоянием его инфраструктуры. С руководством также обсудили дальнейшие планы по развитию "Сары-Челека".

Государственный биосферный заповедник "Сары-Челек" известен одноименным озером, горными лесами и разнообразием флоры и фауны. Он входит в число особо охраняемых природных территорий Кыргызстана и играет важную роль в сохранении экосистем Западного Тянь-Шаня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460837
Теги:
Джалал-Абадская область, экология, Минприродресурсов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  