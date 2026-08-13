Для посетителей "Сары-Челека" построят новый контрольно-пропускной пункт

В Государственном биосферном заповеднике "Сары-Челек" построят новый контрольно-пропускной пункт. На месте будущего объекта состоялась церемония закладки капсулы, сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Новый КПП появится при въезде в заповедник. Его строительство должно улучшить инфраструктуру, усилить контроль за въезжающим транспортом и создать более организованные условия для посетителей.

В церемонии принял участие первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Жениш Сейдалиев, а также сотрудники заповедника, представители органов местного самоуправления, подведомственных организаций министерства и ветераны природоохранной системы.

После мероприятия Сейдалиев ознакомился с текущей деятельностью заповедника и состоянием его инфраструктуры. С руководством также обсудили дальнейшие планы по развитию "Сары-Челека".

Государственный биосферный заповедник "Сары-Челек" известен одноименным озером, горными лесами и разнообразием флоры и фауны. Он входит в число особо охраняемых природных территорий Кыргызстана и играет важную роль в сохранении экосистем Западного Тянь-Шаня.