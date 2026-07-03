В Бишкеке на днях огласили приговор по громкому уголовному делу о так называемом "письме 75". Судья зачитал решение публично, хотя само разбирательство проходило в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались восемь человек бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, бывшие депутаты Курманкул Зулушев, Курманбек Дыйканбаев, Аалы Карашев (он же экс-вице-премьер), общественный деятель Бекболот Талгарбеков, бывший посол в Узбекистане Эмилбек Узакбаев и экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

Напомним, что "письмо 75" - это обращение группы известных политиков и общественных деятелей, которое появилось в начале этого года. В нём содержался призыв к досрочным президентским выборам и к смене курса. Власти расценили эти действия как попытку дестабилизировать обстановку в стране и организовать насильственный захват власти, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Суд признал всех восьмерых виновными именно по этой статье и приговорил к четырём годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако тут же было вынесено решение о замене реального срока на три года пробационного надзора. Это означает, что осуждённые не поедут в колонию, а останутся на свободе, но в течение трёх лет будут находиться под контролем специальных органов им придётся соблюдать определённые ограничения, регулярно отмечаться и не совершать новых правонарушений. Пятерых фигурантов, которые с февраля находились под стражей, освободили прямо в зале суда. Кроме того, по второй статье обвинения "Злоупотребление должностным положением" всех подсудимых полностью оправдали.

Такое решение вызывает уважение к судебной системе, которая действует строго в рамках закона, но при этом проявляет гуманность. Вместо того чтобы отправлять людей за решётку на долгие годы, суд избрал меру, которая позволяет сохранить их социальные связи и возможность вести нормальную жизнь, но при этом не оставляет безнаказанным само противоправное деяние. Пробационный надзор - это современный и цивилизованный способ контроля, который применяется во многих развитых странах и показывает, что правовая система Кыргызстана движется в сторону более гибких и эффективных подходов.

После оглашения приговора один из осуждённых, Бекболот Талгарбеков, дал комментарий, который стал важным сигналом. Он заявил, что все 75 подписантов "письма" поддерживают президента Садыра Жапарова, остаются на той же позиции и считают решение суда справедливым. Эти слова трудно переоценить они означают, что конфликт, который несколько месяцев назад казался острым, фактически исчерпан. Бывшие оппоненты признают легитимность власти и соглашаются с вынесенным вердиктом. Это именно тот результат, к которому стремится любое ответственное государство: не подавление несогласных, а их возвращение в правовое поле и признание ими существующего порядка.

Если посмотреть на всю ситуацию в целом, становится очевидно, что президент Садыр Жапаров продемонстрировал взвешенный и дальновидный подход. Он не пошёл по пути жёстких показательных репрессий, которые могли бы разделить общество и создать ореол мученичества вокруг осуждённых. Вместо этого он настоял на том, чтобы закон был соблюдён, вина установлена, но при этом люди получили шанс остаться полноценными членами общества. Такая стратегия показывает уверенность власти в своей силе ей не нужно сажать людей, чтобы доказать свою правоту. Ей достаточно публичного признания своей легитимности, и это признание было получено.

Кроме того, стоит отметить, что все фигуранты дела - бывшие высокопоставленные чиновники, занимавшие ключевые посты в государстве. Тот факт, что они предстали перед судом и были осуждены, свидетельствует о том, что в Кыргызстане закон един для всех, независимо от прошлых заслуг и должностей. Это укрепляет доверие граждан к судебной системе и показывает, что страна движется к построению правового государства, где никто не стоит выше закона.

В итоге президент Садыр Жапаров вышел из этой непростой ситуации как сильный, но мудрый лидер, который сочетает твёрдость в вопросах безопасности с гибкостью и человечностью. Он сумел нейтрализовать потенциальную угрозу стабильности, не создавая при этом новых врагов и не раскалывая общество. Напротив, он получил публичные заявления о поддержке от тех, кто ещё недавно считался оппозицией. Для страны это позитивный результат, который открывает путь к дальнейшему развитию без внутренних потрясений. Уголовное дело закрыто, правовой порядок восстановлен, а общество может сосредоточиться на решении насущных экономических и социальных задач, которые гораздо важнее любых политических споров.