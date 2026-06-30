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ЗАО "Кыргызская нефтяная компания" модернизирует завод на сумму $410 млн

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- Виктория Гунгер
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В рамках своего рабочего визита в Джалал-Абадскую область заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ерлист Акунбеков в городе Манас проверил деятельность Открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз".

Как отмечается, были озвучены ход добычи нефти, газа, буровых работ, объемы и доля продаж продукции, платежи, активы, а также обсуждены планы на будущее.

""Кыргызнефтегаз" сотрудничает с 14 иностранными инвестиционными компаниями. Инвесторы будут финансировать все финансовые затраты, связанные с бурением и ремонтом скважин, из собственных средств. В конце сессии Ерлист Акунбеков дал указания "Кыргызнефтегазу" и частным компаниям активизировать свою деятельность по снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами. Также в ходе визита ЗАО "Кыргызская нефтяная компания" поручено модернизировать нефтеперерабатывающий завод, чтобы обеспечить соответствие его продукции соответствующим требованиям. Общая стоимость проекта составляет 409,9 млн долларов США", - говорится в информации.

Руководителям соответствующих предприятий поручено уделять особое внимание качеству выполняемых работ, а также завершить модернизацию в срок.


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URL: https://www.vb.kg/459747
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