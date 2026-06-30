Бактыгул Шамшидинова: Более 93% учителей успешно прошли тестирование

Департамент развития качества образования (ДРКО) при Министерстве просвещения Кыргызской Республики подвел итоги системного мониторинга педагогического корпуса страны. В масштабном онлайн-тестировании на цифровой платформе ведомства приняли участие почти 25 тысяч педагогов STEM-предметов, математики и английского языка из всех регионов республики. Главная цель исследования - получить объективные данные о предметных и методических компетенциях учителей для выстраивания адресной поддержки в условиях перехода системы образования на 12-летнее обучение.

​Директор Департамента развития качества образования Шамшидинова Бактыгул Сабыржановна подробно рассказала о целях, результатах и стратегическом значении проведенного мониторинга:

​"В рамках трансформации системы образования Департамент развития качества образования при Министерстве просвещения Кыргызской Республики (ДРКО) проводит системный мониторинг, охватывающий разные уровни и направления: раннюю диагностику развития детей, оценку функциональной грамотности школьников, мониторинг читательской грамотности, анкетирование участников образовательного процесса, а также диагностику профессиональных компетенций педагогов. Такой подход позволяет рассматривать мониторинг не как разовое мероприятие, а как целостный механизм управления качеством образования.

​Одним из важных направлений данной работы стало онлайн-тестирование учителей STEM-предметов, математики и английского языка. Оно стало логическим продолжением мониторинговых мероприятий и дополнило данные, полученные через анкетирование педагогов. Если анкетирование позволяет изучить условия работы, потребности, профессиональные запросы и самооценку учителей, то тестирование дает возможность получить объективные данные о предметных и методических компетенциях педагогов.

​Тестирование было реализовано на цифровой платформе ДРКО. В нем приняли участие 24 914 педагогов из всех регионов страны. Мониторинг охватил учителей физики, химии, биологии, географии, информатики, математики и английского языка. Перед основным этапом был организован пробный тест, который позволил педагогам ознакомиться с функционалом платформы, процедурой входа в систему и форматом заданий. Это способствовало снижению технических рисков и обеспечению более равных условий прохождения тестирования для всех участников.

​По итогам диагностики общий средний балл по всем предметам составил 29,9, а средний показатель качества знаний - 74,7%. Пороговый балл преодолели 23 233 учителя, что составляет 93,25% от общего числа участников. Эти данные показывают, что большинство педагогов успешно справились с тестовыми заданиями и продемонстрировали достаточный уровень предметной подготовки. Показатели качества знаний по предметам распределились следующим образом: физика - 79,62%, английский язык - 77,12%, информатика - 77%, математика - 74,62%, география - 74,27%, химия - 74,2%, биология - 65,87%.

​При этом только 78 учителей набрали максимальный балл по предметам, что составляет около 0,31% от общего количества участников тестирования. Этот показатель свидетельствует о том, что, несмотря на высокий процент педагогов, преодолевших пороговый балл, доля участников с максимальными результатами остается крайне небольшой. Следовательно, системе профессионального развития необходимо уделить особое внимание углубленной предметной подготовке, развитию методических компетенций и поддержке педагогов, способных демонстрировать высокие образовательные результаты.

​Результаты по отдельным предметам показывают, что в системе общего образования сохраняется региональная дифференциация уровня профессиональной подготовки учителей. В большинстве предметных направлений более высокие показатели демонстрирует город Бишкек. Вместе с тем в ряде регионов, особенно по отдельным естественно-научным предметам, выявлены зоны, требующие приоритетного внимания.

​По информатике результаты в целом демонстрируют устойчивый уровень подготовки педагогов. Наивысший показатель зафиксирован в городе Бишкек - 81,4%. Достаточно высокие результаты также показали Иссык-Кульская, Таласская и Нарынская области. Наименьший показатель по данному предмету отмечен в Баткенской области - 72,2%, что актуализирует необходимость адресной цифровой и методической поддержки учителей информатики.

​По химии показатели качества знаний варьируются от 66,8% до 77,8%. Лидирующую позицию занимает город Бишкек, а наиболее низкие результаты зафиксированы в Чуйской и Баткенской областях. Это свидетельствует о необходимости усиления практико-ориентированного обучения, развития лабораторной базы, применения виртуальных лабораторий и системного повышения квалификации учителей химии.

​По математике и физике общий уровень подготовки педагогов можно охарактеризовать как устойчивый. Лучший результат также показал город Бишкек - 79,2%. Нарынская и Иссык-Кульская области продемонстрировали показатели выше 75%. В то же время Чуйская и Баткенская области нуждаются в усилении методического сопровождения, особенно в части формирования functional математической грамотности, решения практико-ориентированных задач и применения дифференцированного подхода в обучении.

​По географии наивысшие показатели отмечены в городе Бишкек - 80,4%, Иссык-Кульской области - 79,0% и Нарынской области - 76,9%. Более низкие результаты зафиксированы в Ошской и Баткенской областях. Это указывает на необходимость развития практических навыков работы с картами, географическими данными, цифровыми картографическими ресурсами и региональным компонентом содержания образования.

​Особого внимания требует биология. Лучший результат показал город Бишкек - 74,0%, тогда как в Баткенской области этот показатель составил 58,6%. Полученные данные свидетельствуют о наличии системных предметных и методических дефицитов. Для повышения качества преподавания биологии необходимы целевые программы повышения квалификации, развитие лабораторной и исследовательской работы, обновление методики преподавания ключевых разделов школьного курса и обеспечение педагогов современными учебными материалами.

​По английскому языку результаты демонстрируют достаточно устойчивый уровень подготовки педагогов. Наивысший показатель качества знаний зафиксирован в городе Бишкек - 82,6%. Высокие результаты также показали Иссык-Кульская и Ошская области. При этом Баткенская область с показателем 70% нуждается в дополнительной поддержке, включая развитие коммуникативно-ориентированных методик, использование аутентичных материалов и цифровых платформ для изучения языка.

​Анализ данных также показывает значительную неравномерность кадрового распределения по районам и городам. По отдельным предметам наибольшая численность педагогов сосредоточена в крупных районах и городах, таких как Кара-Суйский, Ноокатский, Сузакский районы и город Ош. В то же время в малых городах и отдельных районах численность учителей по некоторым предметам остается низкой, что может создавать риски кадрового дефицита, повышенной нагрузки на педагогов и ограниченных возможностей для профессионального взаимодействия. Полученные данные выявили региональные различия в уровне подготовки педагогов. В большинстве предметов более высокие результаты демонстрирует город Бишкек, тогда как отдельные регионы нуждаются в дополнительном методическом сопровождении, развитию цифровых компетенций, повышении квалификации и укреплении ресурсной базы.

​Особое значение результаты тестирования приобретают в контексте перехода к 12-летнему обучению. Обновление содержания образования, внедрение компетентностного подхода и развитие функциональной грамотности учащихся требуют от учителей новых профессиональных навыков. Поэтому мониторинг, анкетирование и тестирование педагогов становятся важными инструментами стратегического планирования образовательной политики.

​Мониторинг, проводимый ДРКО, позволяет не только фиксировать текущее состояние качества образования, но и определять направления дальнейшей трансформации. На основе полученных данных можно формировать адресные программы повышения квалификации, развивать наставничество, поддерживать регионы с пониженными показателями и распространять успешные практики регионов-лидеров. Таким образом, анкетирование и онлайн-тестирование учителей являются взаимодополняющими инструментами мониторинга и оценки. В совокупности они позволяют получить более полную картину состояния педагогического корпуса, выявить профессиональные дефициты и выстроить дифференцированную систему поддержки учителей.

​ДРКО продолжает формировать современную систему внешнего мониторинга качества образования, ориентированную на данные, прозрачность, адресность и развитие. Такая работа является важной частью трансформации образования Кыргызской Республики и направлена на повышение качества обучения, сокращение региональных различий и укрепление профессионального потенциала педагогов".