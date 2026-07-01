КРСУ получил институциональную аккредитацию EdNet сроком на 5 лет

Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) успешно прошел институциональную аккредитацию Агентства по гарантии качества в сфере образования EdNet, подтвердив соответствие высоким стандартам качества высшего образования. По решению Совета по аккредитации университет получил аккредитацию сроком на 5 лет.

Соответствующее решение принято 30 июня 2026 года по итогам рассмотрения материалов университета и заключения независимой экспертной комиссии.

Институциональная аккредитация является одной из ключевых процедур независимой оценки деятельности высшего учебного заведения. В ходе экспертизы университет оценивается по 9 основным стандартам, охватывающим все направления его работы: стратегическое развитие и систему управления, образовательный процесс, кадровый потенциал, научную деятельность, материально-техническую базу, взаимодействие с работодателями, финансовую устойчивость и эффективность внутренней системы обеспечения качества образования.

Максимальный срок аккредитации - 5 лет - присваивается образовательным организациям, подтвердившим соответствие установленным требованиям по всем основным критериям оценки.

Получение институциональной аккредитации на максимальный срок подтверждает высокий уровень организации образовательного процесса, эффективность системы управления, устойчивость стратегического развития и соответствие деятельности КРСУ современным требованиям к качеству высшего образования.

Сегодня университет реализует масштабную программу развития, направленную на повышение качества подготовки специалистов. В КРСУ осуществляется переход к институциональной модели управления, создаются новые научно-образовательные центры, расширяется сотрудничество с ведущими российскими государственными корпорациями и университетами, развивается исследовательская инфраструктура и усиливается практико-ориентированная подготовка студентов.

"Получение институциональной аккредитации на максимальный срок - закономерный результат системной работы университета. Ранее КРСУ улучшил свои позиции в мировом рейтинге QS World University Rankings, поднявшись в группу 901-950, а также успешно прошел международную аккредитацию ряда образовательных программ. Эти достижения подтверждают, что выбранный университетом курс на повышение качества образования, развитие науки и совершенствование системы управления приносит реальные результаты", - отметил ректор КРСУ Сергей Волков.

Получение пятилетней институциональной аккредитации стало очередным подтверждением качества образовательной, научной и управленческой деятельности КРСУ и укрепило позиции университета как одного из ведущих вузов Кыргызстана.