Токио и Бишкек намерены развивать совместные проекты в сфере экологии

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Акыл Токтобаев встретился с парламентским вице-министром иностранных дел Японии Эри Арфией, сообщает пресс-служба Минприроды. Главной темой переговоров стало совместное реагирование на климатические вызовы, внедрение передовых экотехнологий и рациональное освоение природных ресурсов.

Одним из ключевых акцентов встречи стало партнерство в сфере критических минералов. Стороны намерены обмениваться технологическим опытом, развивать научно-техническое взаимодействие и изучать новые горизонты для двусторонних проектов в этой стратегической отрасли.

Япония делится передовыми решениями и в решении острых экологических проблем. На переговорах подробно обсудили применение японских технологий для улучшения качества атмосферного воздуха и борьбы с смогом. Кроме того, Бишкек и Токио намерены расширять Совместный механизм кредитования (JCM) для сокращения выбросов парниковых газов, инвестировать в развитие кадрового потенциала и стимулировать экотуризм.

Не остались без внимания вопросы устойчивого развития горных территорий, адаптация к климатическим изменениям и сохранение уникальных экосистем. По итогам диалога стороны подтвердили готовность переходить от обсуждений к практическим шагам, укрепляя кыргызско-японское зеленое партнерство.