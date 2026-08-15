Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 100.42 - 101.42

В Бишкек приедут известные ведущие трансплантологи и онкохирурги России

493  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Двадцатого августа в Бишкеке открывается Международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии в хирургии и трансплантологии". Она станет платформой для обсуждения важнейших вопросов – безопасности современных хирургических технологий. Появление в лечебных учреждениях Кыргызской республики ультрасовременного оборудования требует подготовки специалистов. Конференция посвящена технологиям и методикам в онкохирургии и трансплантологии. Какие прорывы ожидаются в этих сферах? Об этом будут говорить участники конференции, среди которых известные всему миру врачи, авторитетнейшие представители службы здоровья разных стран.

Форум объединит свыше ста ведущих ученых-хирургов, ведущих онкологов и трансплантологов, представляющих крупнейшие медицинские центры России и Кыргызстана. В его работе примут участие академик РАН Дмитрий Анатольевич Гранов из Санкт-Петербурга, Владимир Евгеньевич Загайнов, директор Института хирургии и онкологии ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет". Профессор Владимир Загайнов по приглашению своего коллеги и друга - заведующего кафедрой инновационных хирургических технологий КГМА, профессора Бахадыра Бебезова не раз приезжал в Кыргызстан, проводил мастер-классы, успешно вместе с нашими хирургами проводил сложнейшие операции тяжелобольным взрослым и детям.

В работе конференции также примут участие Иван Анатольевич Поршенников, руководитель центра трансплантации и хирургии печени, заведующий отделением трансплантации органов, врач-хирург из Новосибирска, Михаил Михайлович Тавобилов, хирург-онколог, заведующий отделением хирургии печени и поджелудочной железы Боткинской больницы, Артем Рашидович Монахов из Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, Александр Александрович Киршин, главный трансплантолог Татарстана и другие.

Одна из ключевых тем форума, судя по темам докладов, - инновационные технологии в онкохирургии и трансплантологии. "За последние годы и в отечественной медицине достигнуты большие успехи в этих областях. Но российские медицинские исследовательские центры, руководители и специалисты которых приедут к нам, - это двигатели конкретных медицинских направлений, средоточие знаний в той или иной области. Эти центры не только оказывают высокотехнологичную помощь населению, но и разрабатывают новые подходы к развитию трансплантационных и онкологических операций. Нам предстоит серьезная совместная работа, результатом которой будет улучшение качества предоставляемой помощи пациентам благодаря повышению квалификации и обмену опытом между нами, врачами. Уверен, что насыщенная программа конференции будет способствовать интенсивному обмену идеями и их будущей интеграции в практику", - подчеркнул в интервью VB.KG ее главный инициатор, профессор Бахадыр Бебезов.

Как он отметил, современные технологии, оборудование, знания позволяют шире использовать трансплантацию органов, расширить возможности в лечении больных с онкозаболеваниями. Этими возможностями мы просто обязаны воспользоваться. И нынешняя встреча на это нацелена. В рамках конференции будут проведены операции больным со сложными диагнозами.

Международную научно-практическую конференцию "Инновационные технологии в хирургии и трансплантологии" проводят Министерство здравоохранения Кыргызстана, Кыргызская государственная медицинская академия имени И. Ахунбаева и Национальный госпиталь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460867
Теги:
онкология, операция, Россия, хирургия, врачи, технологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  