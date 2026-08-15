В Бишкек приедут известные ведущие трансплантологи и онкохирурги России

Двадцатого августа в Бишкеке открывается Международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии в хирургии и трансплантологии". Она станет платформой для обсуждения важнейших вопросов – безопасности современных хирургических технологий. Появление в лечебных учреждениях Кыргызской республики ультрасовременного оборудования требует подготовки специалистов. Конференция посвящена технологиям и методикам в онкохирургии и трансплантологии. Какие прорывы ожидаются в этих сферах? Об этом будут говорить участники конференции, среди которых известные всему миру врачи, авторитетнейшие представители службы здоровья разных стран.

Форум объединит свыше ста ведущих ученых-хирургов, ведущих онкологов и трансплантологов, представляющих крупнейшие медицинские центры России и Кыргызстана. В его работе примут участие академик РАН Дмитрий Анатольевич Гранов из Санкт-Петербурга, Владимир Евгеньевич Загайнов, директор Института хирургии и онкологии ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет". Профессор Владимир Загайнов по приглашению своего коллеги и друга - заведующего кафедрой инновационных хирургических технологий КГМА, профессора Бахадыра Бебезова не раз приезжал в Кыргызстан, проводил мастер-классы, успешно вместе с нашими хирургами проводил сложнейшие операции тяжелобольным взрослым и детям.

В работе конференции также примут участие Иван Анатольевич Поршенников, руководитель центра трансплантации и хирургии печени, заведующий отделением трансплантации органов, врач-хирург из Новосибирска, Михаил Михайлович Тавобилов, хирург-онколог, заведующий отделением хирургии печени и поджелудочной железы Боткинской больницы, Артем Рашидович Монахов из Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, Александр Александрович Киршин, главный трансплантолог Татарстана и другие.

Одна из ключевых тем форума, судя по темам докладов, - инновационные технологии в онкохирургии и трансплантологии. "За последние годы и в отечественной медицине достигнуты большие успехи в этих областях. Но российские медицинские исследовательские центры, руководители и специалисты которых приедут к нам, - это двигатели конкретных медицинских направлений, средоточие знаний в той или иной области. Эти центры не только оказывают высокотехнологичную помощь населению, но и разрабатывают новые подходы к развитию трансплантационных и онкологических операций. Нам предстоит серьезная совместная работа, результатом которой будет улучшение качества предоставляемой помощи пациентам благодаря повышению квалификации и обмену опытом между нами, врачами. Уверен, что насыщенная программа конференции будет способствовать интенсивному обмену идеями и их будущей интеграции в практику", - подчеркнул в интервью VB.KG ее главный инициатор, профессор Бахадыр Бебезов.

Как он отметил, современные технологии, оборудование, знания позволяют шире использовать трансплантацию органов, расширить возможности в лечении больных с онкозаболеваниями. Этими возможностями мы просто обязаны воспользоваться. И нынешняя встреча на это нацелена. В рамках конференции будут проведены операции больным со сложными диагнозами.

Международную научно-практическую конференцию "Инновационные технологии в хирургии и трансплантологии" проводят Министерство здравоохранения Кыргызстана, Кыргызская государственная медицинская академия имени И. Ахунбаева и Национальный госпиталь.