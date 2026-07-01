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Эрмакан Душебаева рассказала о масштабной перезагрузке Каракола

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня административный и туристический центр Иссык-Кульской области отмечает свой 157-й день рождения. Символично, что эту дату 82-тысячный Каракол встречает на пороге глобальных перемен. В городе стартовала программа комплексного обновления "Каракол Жаңы Дем" - долгосрочная инициатива мэрии и бизнеса, призванная полностью модернизировать городскую среду, сохранив при этом уникальное историческое наследие региона.

В этой связи здесь разворачивается самая масштабная за последние десятилетия программа реконструкции, которая обещает навсегда изменить качество жизни каракольцев. Разработчики подчеркивают, что "Каракол Жаңы Дем" - это не просто хаотичный набор строительных площадок, а создание современного, удобного и прежде всего безопасного города, в котором комфортно жить, работать и принимать гостей со всего мира. Каракол должен перерасти статус исключительно транзитного узла по пути на горнолыжную базу или пляжи Иссык-Куля и стать самостоятельным центром притяжения.

Презентуя амбициозный план масштабной перезагрузки, вице-мэр Каракола Эрмакан Душебаева буквально по пунктам разложила представителям прессы, из чего будет состоять первый этап программы, который уже находится в активной стадии реализации.

"В рамках первого этапа программы жители и гости Каракола получат сразу несколько ключевых, жизненно важных объектов. Прежде всего, это десять капитально реконструированных школ и детсадов: детские сады №1, №2, №4, №5, №17 и школы №1, №2, №3, №6 и №7. Учреждения получат новые кровли, утепленные фасады, полностью обновленные инженерные сети, а также современную мебель и оборудование. Основной объем этих работ мы планируем завершить уже к началу нового учебного года", - поделилась с журналистами Эрмакан Душебаева.

Заместитель главы города особо подчеркнула, что проект охватит не только социальные учреждения, но и жилые кварталы вместе с рекреационными зонами.

"Параллельно мы сдаем двадцать пять полностью благоустроенных дворов с детскими и спортивными площадками, новым освещением и комплексным озеленением, - продолжила вице-мэр. - Сердцем же обновленного Каракола станет современная набережная реки Каракол. Это будет совершенно новая прогулочная зона с велодорожками, местами для отдыха и площадками для общегородских мероприятий. Кроме того, на побережье Иссык-Куля появится новый городской пляж с комфортной инфраструктурой для горожан и туристов, а Парк Победы после полной реконструкции вернет себе статус главного зеленого оазиса города".

По словам Эрмакан Душебаевой, масштабные изменения коснутся и транспортной системы, которая долгое время требовала модернизации.

"Важной частью программы станет комплексная модернизация дорожной сети и автобусного парка - ремонт прямо сейчас затрагивает как центральные, так и внутриквартальные дороги. А визитной карточкой Каракола, которая будет встречать гостей на въезде, станут три современные архитектурные стелы" , - отметила заместитель главы города.

Поделилась она и финансовой стороной столь амбициозной программы и сроками ее полной реализации, ведь объемы заявленных работ действительно впечатляют. Комментируя экономические масштабы грядущих изменений, вице-мэр Каракола подтвердила высокий потенциал финансирования.

"В перспективе общий объем инвестиций в программу развития Каракола может составить от 62 до 82 миллионов долларов США. Эти вложения позволят не просто временно обновить социальные объекты, но и создать принципиально новые общественные пространства. Если образовательные учреждения мы обновим уже к осени, то последующие этапы масштабного благоустройства будут планомерно и поэтапно развернуты в течение 2026–2027 годов", - заявила Эрмакан Душебаева.


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URL: https://www.vb.kg/459791
Теги:
Каракол, строительство
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