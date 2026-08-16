Около 40 прокуроров прошли обучение по разрешению экологических споров

Около 40 сотрудников природоохранной прокуратуры Бишкека и районов Чуйской области собрались в Юридической академии Генеральной прокуратуры КР, чтобы разобрать тонкости рассмотрения экологических споров и работы с природоохранным законодательством. Вместо привычных лекций участники погрузились в разбор реальных ситуаций, с которыми инспекторы и прокуроры сталкиваются на практике каждый день.

Главными экспертами встречи выступили ведущие специалисты Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Заведующий отделом охраны недр Службы экологического и технического надзора при Минприроды, доктор юридических наук Бакыт Какешов представил пошаговый алгоритм работы на стадии досудебного производства. В центре внимания оказались самые острые вопросы: как правильно документировать правонарушения, точно рассчитывать ущерб, нанесенный природе, и пресекать нарушения на месте. Отдельный блок посвятили анализу нестандартных правоприменительных кейсов и брешей в действующем законодательстве.

В свою очередь, стратегический вектор встречи задала начальник Главного управления экологической и климатической политики Минприроды Айзада Бариева, выступив с докладом о климатической повестке Кыргызской Республики и ключевых инициативах страны в этой сфере.

Специалисты и работники прокуратуры не просто обсудили теорию, но и на конкретных примерах отработали сбор доказательной базы и правовую оценку экологических преступлений. Подобные практические сессии помогают наладить тесную связь между ведомствами и ощутимо повышают эффективность защиты окружающей среды.