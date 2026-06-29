Центральная Азия нацелилась на экспорт "зеленой" энергии"

Транскаспийский зеленый коридор может стать перспективным маршрутом для экспорта излишков электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), из стран Центральной Азии. Об этом заявил руководитель проектов Секретариата Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Сергей Тулинов на Годовом собрании и бизнес-форуме банка, сообщает Trend.

По его словам, Центральная Азия обладает потенциалом стать энергетическим узлом, соединяющим несколько региональных электроэнергетических систем.

Тулинов отметил, что проект CASA-1000 уже формирует южный энергетический коридор для поставок гидроэнергии в Пакистан, а в перспективе - и в Индию через территорию Афганистана. Северное направление через Россию, по его словам, остается важным для поддержания устойчивости объединенной энергосистемы региона.

Отдельно он выделил Китай как один из крупнейших потенциальных рынков сбыта электроэнергии. При этом Транскаспийский зеленый коридор, по мнению эксперта, может стать стратегическим направлением для экспорта излишков электроэнергии, произведенной на объектах возобновляемой энергетики.

Вместе с тем представитель ЭСКАТО подчеркнул, что развитие внешних экспортных маршрутов не заменяет необходимость укрепления внутренней энергетической интеграции стран Центральной Азии. По его словам, эффективность международных коридоров во многом зависит от технологической и институциональной устойчивости объединенной энергосистемы региона.

Напомним, что на климатической конференции COP29 Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой" энергии. Для реализации проекта была создана компания Green Corridor Alliance, а разработкой технико-экономического обоснования занимается итальянская компания CESI S.p.A.