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Мэр Бишкека вмешался в ситуацию вокруг школы № 24 и встретился с родителями

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- Алина Мамаева
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Ситуация вокруг столичной школы № 24 благополучно разрешилась после прямого вмешательства руководства города. Инициативная группа родителей провела личную встречу с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым, который сам пригласил их на беседу, чтобы лично и детально разобраться в сложившейся ситуации. Градоначальник выслушал доводы горожан, после чего директор школы была официально восстановлена в своей должности.

Напомним, ранее ситуация вокруг учебного заведения стремительно накалялась. Родители учеников заявляли, что чиновники поспешили с решением, проигнорировав презумпцию невиновности и выбрав самый легкий путь - увольнение руководителя до официальных результатов разбирательств. Что примечательно, в поддержку директора единогласно выступил и педагогический коллектив школы, что в подобных конфликтах происходит довольно редко.

Представители родительского комитета выразили глубокую признательность главе муниципалитета за его отзывчивость, оперативность и готовность к открытому диалогу. Родители подчеркнули, что такое внимание к проблемам простых граждан со стороны высшего руководства города заслуживает особого уважения.

"Мы очень благодарны мэру Айбеку Джунушалиеву за то, что он уделил нам время, внимательно выслушал каждого и искренне вошел в наше положение. Огромное спасибо, что он детально разобрался в ситуации и понял ошибку своих подчиненных, которые поспешили уволить нашего директора. Пользуясь случаем, мы от всего сердца хотим поздравить Айбека Жаныбековича с прошедшим днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья и успехов в работе. Дай бог нам побольше таких чутких, справедливых и понимающих руководителей", - отметили они.


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URL: https://www.vb.kg/459945
Теги:
школа, Бишкек, скандал, Айбек Джунушалиев
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