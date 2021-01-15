Смертность от COVID занижена на несколько тысяч - Эльвира Сурабалдиева

Официальные данные по смертности от COVID-19 в Кыргызстане на несколько тысяч отличаются от реальных цифр. Об этом сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

Вице премьер-министр сообщила, что вскоре будут обнародованы результаты расследования межвеведомственной комиссии, которая изучала работу системы здравоохранения во время вспышки коронавируса.

"В связи с задержкой предоставления информации от государственных ведомств, пришлось продлить межведкомиссию по гумпощи до 15.01.2021. По завершению работы, как и обещали, будут обнародованы результаты. К сведению, по смертям идет разница в несколько тысяч", - написала Сурабалдиева.

Она отметила, что в самый разгар первой волны ковид-19, отдельные чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с лечением и лекарствами.

"Были сговоры, кто-то делал бизнес на пандемии. Как и говорилось ранее, по результатам работы межведкомиссии не будет претензий ни к одному рядовому медику. Пока врачи героически спасали граждан, некоторые руководители сбегали на длинные больничные. Отдельные главные врачи больниц даже и не бывали в "красных зонах", - пишет Сурабалдиева.

Она уверяет, что были факты воровства гуманитарной помощи.

Напомним, в Кыргызстане первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в марте прошлого года. Пик заболеваемости пришелся на июнь-июль. По официальным данным, от COVID-19 и внебольничной пневмонии за весь период скончались 1374 человека. Однако эксперты полагали, что реальные цифры существенно выше. Некоторые люди так и не дождались медицинской помощи и умерли дома, родственники отказывались от вскрытия и постановки официального диагноза.