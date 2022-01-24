Омикрон в Кыргызстане идет на пик

Четвертая волна коронавируса накрыла Кыргызстан. Омикрон просто свирепствует, особенно в Бишкеке. Даже перехлестнул количество заболевших страшного лета 2020. При этом 870 случаев, зафиксированные вчера, - это цифра, которая отображает официальную статистику. А реальное число может быть намного больше.

А на следующей неделе, как прогнозируют в оперативном штабе, ожидается пик распространения инфекции. И, конечно, больше всех достанется северной и южной столицам - Бишкеку и Ошу. У кабмина даже появились опасения, смогут ли врачи принять всех зараженных. Все больницы готовы к приему пациентов, заверили в Минздраве. И такая сложная, можно даже сказать, непредсказуемая ситуация, скорее всего, продлится до марта. Пока не планируется вводить карантин, хотя школы и детские сады, где выявили омикрон, закрываются.

В обществе бытует мнение, что пациенты с омикрон–штаммом легче переносят заболевание, однако спецы предупреждают, что не стоит делать ложных выводов. Омикрон, как заявил глава ВОЗ, также приводит к госпитализации и смерти. Судя по количеству тяжелых больных, их у нас было в среду 346 человек, а уже вчера - 379, так оно и есть. Смертность остается на прежнем уровне.

Как говорят инфекционисты, новый штамм коронавируса омикрон представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. У них он поражает верхние дыхательные пути и бронхи. Но почему–то в нашей статистике заболевших не указывается количество ребятишек. Их нет, или это делается сознательно?

В группу риска по–прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание. Согласно зарубежным исследованиям, перенесенный ковид во время беременности может сказаться на развитии будущего ребенка. "В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно–психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние", - считают акушеры–гинекологи.

По мнению специалистов, в связи с ростом числа случаев заболевших уже можно делать первые осторожные выводы по течению инфекции, вызванной новым штаммом. Они считают, что симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол).

Если температура более 38 градусов держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу. Самостоятельная симптоматическая терапия направлена на облегчение состояния больного.

Для снижения неприятных ощущений при першении в горле рекомендуются средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав. Для устранения заложенности носа - сосудосуживающие капли, полезно промывание носа растворами на основе морской воды.

Принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая ошибка. Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Эти препараты принимать самостоятельно опасно и бесполезно