В Кыргызстане 59 новых случаев COVID-19, за сутки скончались два человека

В Кыргызстане на 27 сентября зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 33

Ош - 0

Чуйская область – 9

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область - 0.

За весь период заразились – 178 317 человек.

Выздоровели за сутки 64 человека. Всего - 172 912.

Скончались за сутки - два человека, летальный случай зарегистрирован среди невакцинированных лиц. Всего зарегистрировано 2 602 летальных случая от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 491 и на амбулаторном 834 человека.