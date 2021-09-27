В Кыргызстане 59 новых случаев COVID-19, за сутки скончались два человека

В Кыргызстане на 27 сентября зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек – 33
Ош - 0
Чуйская область – 9
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область - 0.
За весь период заразились – 178 317 человек.
Выздоровели за сутки 64 человека. Всего - 172 912.
Скончались за сутки - два человека, летальный случай зарегистрирован среди невакцинированных лиц. Всего зарегистрировано 2 602 летальных случая от коронавируса.
В стационарах на лечении находятся 491 и на амбулаторном 834 человека.