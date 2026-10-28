Президент ожидает серьезной конкуренции на предстоящих выборах

Предстоящая президентская гонка обещает быть весьма конкурентной, и проявлять самоуверенность перед выборами недопустимо. Такую позицию выразил Садыр Жапаров в интервью порталу super.kg.

"Регистрация кандидатов ведь еще не завершилась. Кажется, она заканчивается 13 ноября. До этого, наверное, зарегистрируется немало кандидатов. Я думаю, что каждый кандидат будет серьезным конкурентом", - выразил уверенность глава государства.

Садыр Жапаров также напомнил известную народную мудрость, объясняя свое отношение к политическим оппонентам: "У кыргызов есть хорошая пословица:"Если считаешь себя джигитом, считай другого львом". Поэтому на ваш вопрос "У вас нет серьезных конкурентов", я не должен проявлять высокомерие в стиле "да, действительно, кроме меня никого нет". Серьезные конкуренты обязательно появятся".