В Кыргызстане 58 новых случаев COVID-19, скончались за сутки еще 2 человека

Выздоровели - 93 человека

В Кыргызстане на 28 сентября зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 30

Ош - 1

Чуйская область – 14

Ошская область - 2

Таласская область - 0

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область - 0.

За весь период заразились 178 375 человек.

Выздоровели за сутки 93 человека. Всего - 173 005.

Скончались - 2, летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 2 604 человека.

В стационарах на лечении находятся 476 и на амбулаторном 811 человека.