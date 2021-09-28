В Кыргызстане 58 новых случаев COVID-19, скончались за сутки еще 2 человека

Выздоровели - 93 человека
В Кыргызстане на 28 сентября зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек – 30
Ош - 1
Чуйская область – 14
Ошская область - 2
Таласская область - 0
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область - 0.
За весь период заразились 178 375 человек.
Выздоровели за сутки 93 человека. Всего - 173 005.
Скончались - 2, летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 2 604 человека.
В стационарах на лечении находятся 476 и на амбулаторном 811 человека.