Глава санатория "Аврора Иссык-Куль" боится скутерщиков больше, чем полпреда

Не успели мы сообщить, что в санатории "Иссык-Куль Аврора" несмотря на запрет полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области используются парашюты, как ситуация вновь повторилась. Читатели вновь прислали видео с этого пансионата, на кадрах которого мы видим, что руководство государственного санатория, судя по всему, не в состоянии выполнить указание главы области. Напомним, решением аппарата полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области использование парашютов в регионе временно приостановлено.

Усупбеков Урматбек был назначен директором государственного предприятия "Санаторий Аврора Иссык-Куль" при Управлении делами президента КР в прошлом месяце и, можно сказать, уже продемонстрировал свои качества руководителя. Неужели скутеровладельцы на Иссык-Куле настолько сильны, что для него их слово выше, чем указ главы области. Или может есть какой-то интерес? Будем надеяться, что просто боится, так как в этом случае, максимум, просто потеряет должность. В первом же случае уже не отделается легким испугом.