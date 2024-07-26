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Глава санатория "Аврора Иссык-Куль" боится скутерщиков больше, чем полпреда

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Не успели мы сообщить, что в санатории "Иссык-Куль Аврора" несмотря на запрет полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области используются парашюты, как ситуация вновь повторилась. Читатели вновь прислали видео с этого пансионата, на кадрах которого мы видим, что руководство государственного санатория, судя по всему, не в состоянии выполнить указание главы области. Напомним, решением аппарата полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области использование парашютов в регионе временно приостановлено.

Усупбеков Урматбек был назначен директором государственного предприятия "Санаторий Аврора Иссык-Куль" при Управлении делами президента КР в прошлом месяце и, можно сказать, уже продемонстрировал свои качества руководителя. Неужели скутеровладельцы на Иссык-Куле настолько сильны, что для него их слово выше, чем указ главы области. Или может есть какой-то интерес? Будем надеяться, что просто боится, так как в этом случае, максимум, просто потеряет должность. В первом же случае уже не отделается легким испугом.


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URL: https://www.vb.kg/438589
Теги:
Иссык-Куль, пансионат
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