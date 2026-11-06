Владимир Путин наградил кыргызстанку Зухру Шидакову орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Кыргызстана Зухру Шидакову. Церемония состоялась 4 ноября в Кремле по случаю Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

Награждение прошло в рамках церемонии вручения государственных наград и премии президента России за вклад в укрепление единства российской нации.

Выступая перед участниками мероприятия, Владимир Путин отметил вклад Зухры Шидаковой в укрепление межнационального согласия и развитие культурных связей.

"Зухра Хажимухамутовна Шидакова в своей деятельности особое внимание уделяет ценностям межнационального мира и согласия, многое делает для продвижения в Кыргызстане культуры народов России", - сказал он.

В ответном слове Зухра Шидакова поблагодарила президента России за высокую государственную награду и внимание к российским соотечественникам, проживающим за рубежом.

"Для меня, дочери немногочисленного карачаевского народа, это большая честь. Хочу пожелать России и Кыргызстану процветания, народам наших стран - мира, здоровья, добра, единства. Единство народа - это основа любого государства, это сила народа", - отметила она.

Завершая выступление, Шидакова пригласила участников церемонии посетить Кыргызстан.

Зухра Шидакова также является президентом общественного объединения "Международная ассоциация карачаевцев "Ата-Джурт", заместителем председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана и заслуженным деятелем культуры Кыргызстана.

Она занимается реализацией культурных, образовательных и благотворительных проектов, направленных на сохранение языка, традиций и культурного наследия карачаевского народа. В частности, при поддержке Россотрудничества на протяжении многих лет организует фестиваль "Культура народов Северного Кавказа".

Орден Дружбы является государственной наградой Российской Федерации. Им награждают граждан России и иностранных государств за заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, а также за вклад в сохранение и развитие культурного наследия.