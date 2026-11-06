Петербург продлит запрет на работу мигрантов с патентами в ряде отраслей

Власти Санкт-Петербурга подготовили проект постановления губернатора Александра Беглова о продлении ограничений на найм иностранных граждан, работающих по патенту. Если документ подпишут, запрет на их привлечение в ключевых сферах - от такси до медицины - сохранится и в 2027 году. Проект сейчас находится на стадии экспертизы.

Главное для граждан и работодателей:

Кого затронет: Иностранцев, работающих на основе патента (например, граждан Узбекистана, Таджикистана и других стран вне ЕАЭС). Кому запрет НЕ грозит: Гражданам государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Армении. Также ограничения не распространяются на иностранцев с официальным разрешением на работу (включая высококвалифицированных специалистов). Сроки для бизнеса: Работодатели обязаны привести штат в соответствие с требованиями до 1 января 2027 года. При этом по ранее принятым правилам на 2026 год привести численность работников в норму нужно до 15 декабря этого года.

В каких сферах планируют сохранить ограничения:

Транспорт и курьеры: Легковое такси, аренда авто с водителем, курьерские службы и доставка еды на дом. Торговля и услуги: Магазины продуктов питания, алкоголя и табака, а также парикмахерские, салоны красоты и массажные кабинеты. Медицина и спорт: Санатории, отдельные медицинские и бытовые услуги, фитнес-центры и спортивные клубы.

Власти Петербурга объясняют расширение и продление запретов необходимостью борьбы с теневой занятостью. Более того, город планирует сделать эту практику долгосрочной: Комитет по труду до 1 августа 2027 года должен подготовить предложения по аналогичным мерам уже на 2028 год. Контролировать исполнение поручено вице-губернатору Владимиру Княгинину.