Подполковник МВД РФ заявил о задаче "осветлить" Подмосковье от мигрантов

Глава ГУ МВД по Московской области Виктор Пауков поставил задачу "осветлить Подмосковье для того, чтобы оно не зачернялось, так сказать, иностранными гражданами". Как пишет "Вечерняя Москва", об этом было сказано на коллегии с участием мэра Долгопрудного, посвящённой теме нелегальной миграции. Уточняется, что видео с соответствующим заявлением опубликовал глава Долгопрудного Владислав Юдин.

Слова главы регионального ГУ МВД процитировал представитель полиции в звании подполковника, его имя не называется. Он сообщил, что в понедельник, 22 июля, состоялось заседание расширенной коллегии управления ведомства по Московской области, где Пауков особо выделил "данное направление" и отметил, что оно находится на контроле у президента и главы МВД. Более того, рассматриваются законопроекты для ужесточения мер против мигрантов, которые нарушают закон.

- Было отмечено, что основная задача - осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами. Это основная задача, которая поставлена на следующее полугодие, - рассказал представитель МВД.

Следственный комитет РФ предложил создать дорожную карту, которая будет направлена на замещение трудовых мигрантов российскими сотрудниками.

СК также предложил дополнить статью 63 УК России обстоятельством, отягчающим наказание, - нелегальным пребыванием лица, совершившего преступление, в стране.