Погода
$ 83.65 - 84.30
€ 90.63 - 91.63

Подполковник МВД РФ заявил о задаче "осветлить" Подмосковье от мигрантов

274  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава ГУ МВД по Московской области Виктор Пауков поставил задачу "осветлить Подмосковье для того, чтобы оно не зачернялось, так сказать, иностранными гражданами". Как пишет "Вечерняя Москва", об этом было сказано на коллегии с участием мэра Долгопрудного, посвящённой теме нелегальной миграции. Уточняется, что видео с соответствующим заявлением опубликовал глава Долгопрудного Владислав Юдин.

Слова главы регионального ГУ МВД процитировал представитель полиции в звании подполковника, его имя не называется. Он сообщил, что в понедельник, 22 июля, состоялось заседание расширенной коллегии управления ведомства по Московской области, где Пауков особо выделил "данное направление" и отметил, что оно находится на контроле у президента и главы МВД. Более того, рассматриваются законопроекты для ужесточения мер против мигрантов, которые нарушают закон.

- Было отмечено, что основная задача - осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами. Это основная задача, которая поставлена на следующее полугодие, - рассказал представитель МВД.

Следственный комитет РФ предложил создать дорожную карту, которая будет направлена на замещение трудовых мигрантов российскими сотрудниками.

СК также предложил дополнить статью 63 УК России обстоятельством, отягчающим наказание, - нелегальным пребыванием лица, совершившего преступление, в стране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438602
Теги:
миграция, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  