В Кыргызстане расширят сеть пунктов сбора использованных батареек

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана и компания "Твой заряд" подготовили меморандум о сотрудничестве в сфере сбора и экологически безопасной утилизации использованных батареек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи первого заместителя министра Жениша Сейдалиева с представителями компании.

В рамках сотрудничества стороны планируют расширять инфраструктуру сбора использованных батареек, а также организовать их хранение, вывоз и экологически безопасную утилизацию за пределами страны.

Компания "Твой заряд", предоставляющая услуги аренды портативных зарядных устройств, с 2022 года занимается сбором использованных батареек. В настоящее время ее инфраструктура включает более 850 специальных экоконтейнеров, установленных в торговых и бизнес-центрах, заведениях общественного питания, образовательных учреждениях и других общественных местах.

Информация о расположении пунктов сбора доступна в мобильном приложении компании.

Кроме того, стороны намерены разработать совместный брендбук и проводить экологические конкурсы среди школьников и студентов. Участники смогут собирать использованные батарейки и претендовать на призы.

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам сбора и переработки аккумуляторов электромобилей. Обсуждались возможности создания соответствующей инфраструктуры и привлечения инвестиций.

По данным министерства, компания "Твой заряд" располагает 1700 станциями аренды портативных зарядных устройств по всему Кыргызстану. В ее мобильном приложении зарегистрированы 300 тысяч пользователей, более 150 тысяч из которых пользуются сервисом в Бишкеке.