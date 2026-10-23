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В Кыргызстане расширят сеть пунктов сбора использованных батареек

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана и компания "Твой заряд" подготовили меморандум о сотрудничестве в сфере сбора и экологически безопасной утилизации использованных батареек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи первого заместителя министра Жениша Сейдалиева с представителями компании.

В рамках сотрудничества стороны планируют расширять инфраструктуру сбора использованных батареек, а также организовать их хранение, вывоз и экологически безопасную утилизацию за пределами страны.

Компания "Твой заряд", предоставляющая услуги аренды портативных зарядных устройств, с 2022 года занимается сбором использованных батареек. В настоящее время ее инфраструктура включает более 850 специальных экоконтейнеров, установленных в торговых и бизнес-центрах, заведениях общественного питания, образовательных учреждениях и других общественных местах.

Информация о расположении пунктов сбора доступна в мобильном приложении компании.

Кроме того, стороны намерены разработать совместный брендбук и проводить экологические конкурсы среди школьников и студентов. Участники смогут собирать использованные батарейки и претендовать на призы.

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам сбора и переработки аккумуляторов электромобилей. Обсуждались возможности создания соответствующей инфраструктуры и привлечения инвестиций.

По данным министерства, компания "Твой заряд" располагает 1700 станциями аренды портативных зарядных устройств по всему Кыргызстану. В ее мобильном приложении зарегистрированы 300 тысяч пользователей, более 150 тысяч из которых пользуются сервисом в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/462538
Теги:
Минприродресурсов, экология, Кыргызстан, автомобили
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