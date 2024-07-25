Скутеровладельцы на Иссык-Куле плевать хотели на указание главы области

Судя по всему, для скутерной мафии на Иссык-Куле никакой закон не писан. Как говорится, ничем их не проймешь. Члены этой, будем прямо говорить, группировки живут по своим законам. Несмотря на то, что согласно решению аппарата полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области, использование парашютов в регионе временно приостановлено, ситуация по-прежнему не меняется.

Читатели прислали нам видео с санатория "Иссык-Куль Аврора", на котором видно, как на пляже этого, заметьте, государственного пансионата к услугам отдыхающих предлагаются также и парашюты. Кстати, на этих парашютах, судя по кадрам, катаются и дети.

"Конечно, через какое то время прибежала охрана и запретила использование парашюта, но ведь лучшего от этого не становится. Скутеровладельцы несмотря на запреты все равно ведут себя своевольно", - рассказали читатели.

Что интересно, накануне на берегу пляжа пансионата "Три короны" сотрудники туристическо-экологической милиции приостановили деятельность аттракциона, представляющего услуги полета на парашюте.

Может местным властям, тому же главе области, стоит уже как-то усилить карательные меры по отношению к скутеровладельцам, раз идёт такое открытое пренебрежение к указаниям сверху.

В идеале, конечно, полпреду стоит поддержать инициативу депутата Эльдара Сулейманова о запрете скутеров и гидроциклов на Иссык-Куле, уродующих не только местную экологию, но и в буквальном смысле убивающих отдыхающих.

Напомним, использование парашютов временно запретили в регионе. Решение принято в аппарате полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области после инцидента в селе Кара-Ой, где два человека во время приземления на парашюте повисли на дереве.

А в прошлом году в селе Бостери два человека на парашюте и вовсе влетели в колесо обозрения на пляже. Слава богу, что сейчас, что тогда обошлось без жертв, но это пока...