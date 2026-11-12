Посол Латиф Гандилов: Мы никогда не забудем поддержки братских народов

В мероприятии приняли участие представители официальных и общественных кругов, депутаты Жогорку Кенеша, представители Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, главы дипломатических представительств Турецкой Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана, советник-посланник посольства Республики Казахстан, а также торговый представитель Турецкой Республики Северного Кипра, аккредитованные в Кыргызской Республике. Среди гостей также присутствовали деятели культуры и науки, профессора Кыргызско-Турецкого университета "Манас", а также представители азербайджанской и турецкой диаспор.

День Победы ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане на основании распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года. Именно 8 ноября была освобождена от оккупации Шуша, являющаяся символом азербайджанской культуры и искусства.

В начале мероприятия гостям был показан видеофильм о Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне. В нем отражены – память, боль, скорбь, слезы и радость народа-победителя.

Официальную часть мероприятия открыл ректор Кыргызско-Турецкого университета "Манас", который в своём выступлении подчеркнул, что "Победа Азербайджана является общей Победой, и поэтому это мероприятие проходит у нас".

- В истории каждого народа есть очень важные даты. Для азербайджанского народа – это 8 Ноября - знаменательный день, ознаменовавший триумф азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне 2020 года. Этот день навсегда вписан в историю страны как символ мужества, героизма и несгибаемой воли азербайджанского народа, освободившего после 30 лет оккупации свои незаконно захваченные территории, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандидов.

По его словам, в 2003 году Президент Ильхам Алиев, принимая присягу при вступлении в должность, твердо пообещал, что "мы освободим наши исторические земли". Он продемонстрировал политическую волю и стратегическое видение настоящего лидера нации, превратившего в течение 17 лет Азербайджан из страны, которая во многом нуждалась, в государство с сильной экономикой, современной армией, одной из лучших в мире. Латиф Гандилов рассказал об основных уроках и значении Победы, о городах и селах, разрушенных за десятилетия оккупации, где не оставалось ни одного целого дома, на котором можно было бы установить флаг, об уничтоженных памятниках культуры и оскверненных мечетях и кладбищах.

Посол также напомнил о переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, которые по сути вели только к одному - к замораживанию конфликта, а четыре резолюции Совета Безопасности ООН годами оставались предметом бесплодных дискуссий. Принципы и нормы международного права в течение 30 лет постоянно нарушались и игнорировались. И стало понятно, что освободить свои оккупированные исторические земли может только сам азербайджанский народ, его победоносная армия во главе с главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

- В течение 44-дневной войны мы вернули свои территории и будем стоять за них вечно. Не могу не вспомнить ответ Ильхама Алиева на вопрос президента США Дональда Трампа о том, почему сильная азербайджанская армия не пошла дальше, не стала захватывать армянскую территорию, хотя такая возможность была. Наш главнокомандующий ответил, что у Азербайджана не было задачи захватывать чужие земли: "Мы свои освободили, а чужие нам не нужны". Эти слова красноречиво свидетельствуют о том, что наша страна заинтересована в укреплении устойчивого мира, безопасности и стабильности в регионе.

- Благодаря целенаправленным и титаническим усилиям руководства и народа Азербайджана обеспечено возвращение около ста тысяч азербайджанцев на свои исторические земли в Карабахе. И я хотел бы поблагодарить всех наших друзей из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции за братскую помощь в строительстве там школ и других инфраструктурных объектов. "Мы этого никогда не забудем", - сказал господин посол. – Мы простили оккупантов, но народ не сможет забыть пережитой им трагедии. О ней надо помнить всегда, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

В настоящее время Азербайджан добивается достижения одной главной цели - окончательного подписания мирного договора с Арменией и установления прочного и устойчивого мира в регионе.

8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялось парафирование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Вместе с тем процесс его окончательного подписания пока остаётся незавершённым. Одним из ключевых требований азербайджанской стороны является устранение из Конституции Армении положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, что является важным условием для обеспечения прочного и долгосрочного мира.

Несмотря на это, Азербайджан демонстрирует готовность к практическим шагам по нормализации отношений. В одностороннем порядке открыв транзитные возможности для Армении, Азербайджан содействует развитию региональных транспортных и торгово-экономических связей. Таким образом, уже предприняты конкретные шаги, направленные на формирование условий для мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

От имени депутатов Жогорку Кенеша председатель Союза кыргызско-азербайджанской дружбы Айсаракан Абдибаева поздравила народ дружественного Азербайджана с Победой, подчеркнув, что, "отмечая День Победы, мы также чтим память павших и отдаем дань мужеству оставшихся в живых". Она отметила, что народы двух стран связывают духовные и культурные ценности, общая история, крепкие узы братства и уважения.

Посол Турецкой Республики в своём выступлении отметил историческую роль Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в достижении этой Победы, его решимость и последовательные усилия по восстановлению Карабаха, а также подчеркнул единство и нерушимые братские связи наших народов. Он также упомянул визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан в День Победы. Как отметил посол, Азербайджан и Турцию объединяют общие радости, общие испытания и общее будущее. Завершая своё выступление, он провозгласил: "Да здравствует дружба между Азербайджаном и Турцией!"

Посол Республики Узбекистан также поздравил азербайджанский народ с исторической Победой. В своём выступлении он подчеркнул особый характер дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, отметив тесные личные взаимоотношения и взаимопонимание между лидерами двух государств - Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

- Мир между народами Азербайджана и Армении очень много значит. Я всегда верил, что два народа-соседа все-таки придут к общению пониманию и соглашению. Потому что быть соседями и враждовать просто невозможно, невозможно на протяжении десятилетий жить в страхе перед войной, обстрелами, без радости обычного бытия, - сказал в интервью VB.KG председатель турецкой диаспоры Атамша Дурсунов. - И я рад, что наконец-то азербайджанский народ вернул свои исторические земли и что обе стороны – Азербайджан и Армения находят рычаги для сотрудничества. Это очень важно. Народы должны жить в мире и согласии.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал народу силу и радость, и народ восстанавливает Карабах с высоко поднятой головой. Он вернул не только незаконно захваченные земли, он вернул азербайджанскому народу честь. Это свидетельствует о том, что наш народ не побежден, что он хозяин на своей земле, - сказал в интервью VB.KG известный общественный деятель Кыргызстана, председатель общества дружбы и сотрудничества "Кыргызстан-Азербайджан" Акиф Алафердов. – Я, потомок репрессированных азербайджанцев, с болью в сердце переживал вместе со своими соотечественниками тяжелое время оккупации и верил, что увижу Карабах свободным. И счастлив, что дожил до этих дней.

Известный политический и государственный деятель Кыргызстана Медеткан Шеримкулов назвал День Победы "одной из самых славных страниц современной истории Азербайджана" и напомнил о сотнях тысяч людей, вынужденных покинуть родные земли за годы оккупации. А также о том, что по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ и парламента тогда еще Киргизской Республики был подписан Бишкекский протокол - заявление с призывом к прекращению огня, сделанное в ходе Карабахской войны (1992-1994). По мнению Шеримкулова, благодаря инициативе Азербайджана было положено начало процессу нормализации отношений.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом, в ходе которого прозвучали известные национальные мелодии Азербайджана. По завершении концертной программы для гостей был организован праздничный приём, в рамках которого участникам была представлена азербайджанская национальная кухня, в том числе традиционный шах-плов.