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Запущен поезд Бишкек-Балыкчы (цены, расписание)

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера состоялся запуск пассажирского сообщения по маршруту Бишкек-Балыкчы-Бишкек. Всего в поезде было 232 пассажира. В составе 9 вагонов: 5 стандартных, 1 люкс, 2 VIP и один вагон-генератор. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

По ее данным, отличительной чертой курсирования в этом году поезда Бишкек-Балыкчы-Бишкек является включение в его состав вагона-генератора, который является собственной разработкой предприятия. Данный вагон может обеспечивать электроэнергией до 40 вагонов и рассчитан на 600 кВт, при среднем потреблении одного вагона около 10-15 кВт. В вагоне установлено два генератора по 300 кВт каждый для обеспечения надежности. В случае при выходе из строя одного генератора, автоматически включается другой, что обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии в вагоны.

Напомним, с 14 июня по 14 июля с центрального вокзала Бишкек-2 пассажирский поезд Бишкек-2-Балыкчы-Бишкек-2 будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Начиная с 15 июля по 31 августа поезд будет ходить ежедневно. Поезд отправляется со станции Бишкек-2 в 07:40, прибывает на станцию Балыкчы в 11:46, отправляется обратно из Балыкчы в 18:12 и прибывает на станцию Бишкек-2 в 22:18.

Тарифы:

Стандартные вагоны:

− Дети до 5 лет (без отдельного места) – бесплатно.

− Дети от 5 до 10 лет – 73 сома.

− Пассажиры старше 10 лет – 150 сомов.

Вагоны Люкс:

− Дети до 5 лет (без отдельного места) – бесплатно.

− Дети от 5 до 10 лет – 250 сомов.

− Пассажиры старше 10 лет – 500 сомов.

VIP-вагоны:

− Дети до 5 лет (без отдельного места) – бесплатно.

− Дети от 5 до 10 лет – 400 сомов.

− Пассажиры старше 10 лет – 800 сомов.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте https://ticket.railway.kg и в мобильном приложении railway.kg на платформе Android, а также в кассах вокзала Бишкек-2. При покупке необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность пассажиров. В поезде доступны все виды наличных и безналичных платежей всех внутренних и международных платежных систем.


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URL: https://www.vb.kg/437730
Теги:
Иссык-Кульская область, цены, Бишкек, путешествия, поезд
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