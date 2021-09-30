В Кыргызстане 88 новых случаев COVID-19, за сутки скончались два человека

Выздоровели - 104 человека
В Кыргызстане на 30 сентября зарегистрировано 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек – 54
Ош - 0
Чуйская область – 15
Ошская область - 1
Таласская область - 1
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область - 0.
За весь период – 178 532.
Выздоровели за сутки 104 человека. Всего - 173 206.
Скончались за сутки - 2 человека, летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего с начала пандемии скончались от коронавируса – 2 607 человек.
В стационарах на лечении находятся 430 и на амбулаторном 808 человека.