В Кыргызстане 88 новых случаев COVID-19, за сутки скончались два человека

Выздоровели - 104 человека

В Кыргызстане на 30 сентября зарегистрировано 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 54

Ош - 0

Чуйская область – 15

Ошская область - 1

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область - 0.

За весь период – 178 532.

Выздоровели за сутки 104 человека. Всего - 173 206.

Скончались за сутки - 2 человека, летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего с начала пандемии скончались от коронавируса – 2 607 человек.

В стационарах на лечении находятся 430 и на амбулаторном 808 человека.