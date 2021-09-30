Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

В Кыргызстане 88 новых случаев COVID-19, за сутки скончались два человека

690  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выздоровели - 104 человека

В Кыргызстане на 30 сентября зарегистрировано 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 54

Ош - 0

Чуйская область – 15

Ошская область - 1

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область - 0.

За весь период – 178 532.

Выздоровели за сутки 104 человека. Всего - 173 206.

Скончались за сутки - 2 человека, летальные случаи зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего с начала пандемии скончались от коронавируса – 2 607 человек.

В стационарах на лечении находятся 430 и на амбулаторном 808 человека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407179
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1400 материалов)


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  