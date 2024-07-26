Брат Камчы Кольбаева назначил встречу Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву

К президенту и главе ГКНБ, а также к председателю Верховного суда Замирбеку Базарбаеву на своей странице в "Фейсбуке" обратился адвокат матери братьев Кольбаевых Майи Алиевой Бактыбек Жумашев. Обратился не столько от своего адвокатского имени, сколько от имени Жолдошбека Кольбаева:

"В производстве Октябрьского районного суда г.Бишкек находится уголовное дело по обвинению М.Алиевой в совершении преступления пр.пр.ст.222 ч.3 п.3 УК Кыргызской Республики. Председательствующим является судья Т.Бегалиев.

Если до недавнего времени судебный процесс шёл своим чередом, то буквально после 18.07.2024 года судью как подменили. В тот день судебное заседание должно было начаться в 10.00 ч. На процесс не пришла адвокат Д.Тезекбаева по уважительной причине, она прислала скриншот электронного листка нетрудоспособности. Я передал его судье в распечатанном виде и попросил отложить процесс на другой день в связи с болезнью.

Прокурор тоже была не против отложения. Судья согласовал согласно графика адвокатов следующую дату судебного заседания на 29.07.2024 года в 16.00 ч., процесс был отложен, мы уехали. Однако после этого, когда я уже приехал к себе в офис, мне позвонил на сотовый телефон сотрудник УГКНБ по Чуйской области Шамиев Мырзабек и сообщил, что суд переназначил дату на тот же день, то есть 18.07.2024 года к 14.00 ч., и мне нужно прибыть в суд. Я ответил, что у меня есть график, другие дела, и я не приеду. При этом я сказал, что эти вопросы решает суд. В ответ на это сотрудник ГКНБ М.Шамиев сказал, что сейчас мне позвонят из суда. И в самом деле через несколько минут мне начал писать помощник судьи Т.Бегалиева на Вотсапп, что процесс назначен к 14.00 ч.

Ещё через пять минут позвонил другой сотрудник ГКНБ, теперь уже из центрального аппарата по имени Арген и также начал настойчиво просить приехать на процесс в Октябрьский райсуд.

Возникает вопрос: с каких пор сотрудники ГКНБ вот так открыто вмешиваются в дела суда? Я понимаю, что судебная власть перестала существовать как отдельная ветвь власти, но неужели теперь даже график судов будут определять не сами судьи, а сотрудники ГКНБ? С того дня судья Т.Бегалиев начал назначать процессы каждый день с утра и до вечера, тем самым подтвердил, что исполняет приказ, спущенный ему сверху. Приказ о максимально быстром рассмотрении дела.

После по уголовному делу без согласования со мною было назначено на 22.07.2024 года в 10.00 ч. Мне пришлось приехать в назначенное время в Октябрьский районный суд, начался процесс, в ходе которого судья принял решение провести выездное судебное заседание по месту жительства моей подзащитной М.Алиевой.

По приезде к дому, где расположена квартира М.Алиевой, судья, секретарь, прокурор и адвокаты зашли в квартиру, и мы все увидели, что М.Алиева лежит в постели, что состояние её здоровья после двух инсультов не позволяет ей принимать участие в судебном заседании. Но несмотря на тяжёлое состояние здоровья М.Алиевой судья Т.Бегалиев начал судебное заседание, был оглашён обвинительный акт. При этом сама М.Алиева из-за сильного волнения даже не понимала в полной мере, что происходит, на один из вопросов суда дала непонятный ответ. На этом судья решил завершить процесс.

После того, как мы все вышли из квартиры М.Алиевой, судья Т.Бегалиев начал говорить, что следующий процесс состоится завтра, т.е. 23.07.2024 года в 10.00 ч. Я ответил, что у меня на 09.30ч в Аламудунском районном суде уже назначен другой процесс и я должен принять в нём участие, что я не смогу приехать в Октябрьский районный суд. Судья Т.Бегалиев попросил правильно понять его и ушёл.

Потом я узнал, что судья Т.Бегалиев в нарушение моих прав провёл 23.07.2024 года судебное заседание, вынес постановление о назначении адвокатов по линии ГГЮП и назначил судебное заседание на 24.07.2024 года в 16.00 ч.

Что касается самого уголовного дела: моя подзащитная М.Алиева обвиняется в совершении преступления пр.пр.ст.222 ч.3 п.3 УК Кыргызской Республики, квалифицирующим признаком которого является легализация (отмывание) преступных доходов, то есть придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходом путем совершения любых действий (операций или сделок) по преобразованию (конверсии) или переводу имущества, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника происхождения имущества или оказания помощи лицу, участвующему в совершении преступления, с целью уклонения от ответственности за деяния; либо сокрытие или утаивание подлинного характера источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения имущества, а также прав на имущество или его принадлежность, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений; либо сокрытие или непрерывное удержание имущества лицом, не участвовавшим в совершении преступления, если лицу известно, что имущество получено в результате совершения преступления; либо приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения лицу известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В соответствии с материалами уголовного дела и в соответствии с обвинительным актом М.Алиева знала о якобы преступном происхождении тринадцати единиц недвижимого имущества, которое было оформлено на неё.

Прошу обратить внимание на грубейшие нарушения норм УПК Кыргызской Республики со стороны следствия при осуществлении досудебного производства по данному уголовному делу. Например, (и это естественно) каждая единица недвижимого имущества приобреталась М.Алиевой в различное время, у разных продавцов-собственников. Следовательно, каждая покупка единицы недвижимого имущества должна была тщательно расследоваться, должны быть опрошены стороны по сделке, изучены источники финансов, установлены возможные подельники и т.д., и если следствием было установлено, что недвижимое имущество приобретено на доходы, полученные преступным путём, то по каждому выявленному факту необходимо было предъявлять отдельное обвинение. То есть одна сделка - один эпизод. Вместо этого следствие предъявило обвинение за все тринадцать единиц недвижимого имущества, как будто М.Алиева приобрела это имущество за одно действие, за одну сделку.

Также необходимо отметить, что если имущество М.Алиева приобретала в разное время, то в обвинительном акте указан период легализации с 2008 года по 2022 год. Но тогда какое отношение к легализации имеет имущество, приобретённое в 1998 году? Более того, в материалах уголовного дела я не увидел доказательств того, что имущество, собственником которого является М.Алиева, было приобретено на преступные доходы. Следствие не установило причинно-следственную связь лица, якобы добывшего преступный доход и легализовавшего его с помощью М.Алиевой.

Если же данное лицо существует, то следствие должно было установить его, провести следственные действия, дать юридическую оценку его действиям и только после этого в случае достаточности доказательств привлекать к уголовной ответственности М.Алиеву.

В соответствии со ст.300 ч.3 УПК Кыргызской Республики: в случае установления в ходе судебного разбирательства доказательств в совершении обвиняемым более тяжкого преступления, а также необходимости привлечения к ответственности других соучастников преступления, если отдельное рассмотрение и выделение материалов дела в отношении них невозможно, прокурор обязан, а потерпевшие и иные участники процесса вправе заявить ходатайство о возвращении дела прокурору для производства следственных действий и составления нового обвинительного акта по новому обвинению или изменении квалификации обвинения. Судья, суд рассмотрев ходатайство, вправе своим постановлением возвратить дело прокурору либо отклонить ходатайство и продолжить судебное разбирательство.

Таким образом я прихожу к обоснованному выводу, что для установления лиц, добывших преступный доход, пособников этих лиц данное уголовное дело необходимо возвратить уголовное дело прокурору.

Я и мой коллега заявили ходатайство о возврате уголовного дела прокурору, но судья Т.Бегалиев оставил его без удовлетворения.

Уважаемый Садыр Нургужоевич, прошу Вас взять под контроль данное заявление и как гаранту Конституции Кыргызской Республики гарантировать защиту наших прав.

Также прошу вас, Садыр Нургожоевич и Камчыбек Кыдыршаевич, принять на личный приём родственников М.Алиевой (сына)".