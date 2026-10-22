Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 97.70 - 98.70

Компания из Южной Кореи рассматривает проект на $10 млн в Кыргызстане

128  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Южнокорейская компания HWAYA INC рассматривает возможность реализации производственного проекта в Кыргызстане с предварительным объёмом инвестиций 10 млн долларов. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.

Перспективы проекта обсудили на встрече представителей агентства с южнокорейской компанией.

Стороны рассмотрели возможность размещения предприятия на территории свободной экономической зоны (СЭЗ), вопросы выбора производственной площадки и обеспечения необходимой инфраструктурой.

Отдельное внимание уделили перспективам экспорта будущей продукции на рынки стран Центральной Азии.

Ранее, 16–22 сентября 2026 года, в рамках рабочего визита представителей Национального агентства по инвестициям в Южную Корею стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие инвестиционного взаимодействия, продвижение промышленных проектов и сотрудничество в сфере свободных экономических зон.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462526
Теги:
инвестиции, Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  