Компания из Южной Кореи рассматривает проект на $10 млн в Кыргызстане

Южнокорейская компания HWAYA INC рассматривает возможность реализации производственного проекта в Кыргызстане с предварительным объёмом инвестиций 10 млн долларов. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.

Перспективы проекта обсудили на встрече представителей агентства с южнокорейской компанией.

Стороны рассмотрели возможность размещения предприятия на территории свободной экономической зоны (СЭЗ), вопросы выбора производственной площадки и обеспечения необходимой инфраструктурой.

Отдельное внимание уделили перспективам экспорта будущей продукции на рынки стран Центральной Азии.

Ранее, 16–22 сентября 2026 года, в рамках рабочего визита представителей Национального агентства по инвестициям в Южную Корею стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие инвестиционного взаимодействия, продвижение промышленных проектов и сотрудничество в сфере свободных экономических зон.