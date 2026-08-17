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На новый роддом в Чуйской области направят 289 млн сомов

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В селе Новопокровка Ысык-Атинского района завершается капитальный ремонт здания, где планируется разместить Чуйский областной родильный дом на 100 коек. На ремонт и закупку медицинского оборудования предусмотрено в общей сложности 289 млн сомов.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, 200 млн сомов из государственного бюджета выделено на капитальный ремонт здания, еще 89 млн сомов предусмотрено на приобретение медицинского оборудования.

На объекте уже выполнена значительная часть фасадных работ и установлены окна. Сейчас продолжаются внутренняя отделка, монтаж инженерных коммуникаций, систем вентиляции и потолочных конструкций.

Проект реализуется на базе здания бывшей больницы. В марте 2026 года с началом работ ознакомился министр здравоохранения Дамир Осмонов.

После завершения ремонта здесь разместят областной родильный дом на 100 коек. В Минздраве рассчитывают, что это позволит улучшить условия оказания акушерской помощи женщинам Чуйской области.

Сейчас Чуйский областной родильный дом находится в здании бывшего детского сада, которое, по данным ведомства, ограничивает возможности для организации полноценной специализированной медицинской помощи.


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URL: https://www.vb.kg/460925
Теги:
Минздрав, родильный дом, строительство, Чуйская область, Ысык-Атинский район
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