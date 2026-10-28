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В Музее ИЗО в Бишкеке открылась выставка художников Синьцзяна

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств открылась выставка картин художников Синьцзян-Уйгурского автономного района "Прекрасный Китай – Художественный Синьцзян".

В экспозиции представлено сорок работ – двадцать картин и двадцать фотографий, запечатлевших ключевые эпизоды масштабного развития современного Синьцзяна.

Как подчеркнул в интервью VB.KG заместитель председателя Китайской ассоциации художников, председатель Синьцзянского союза художников Куай Чжэньмин, для китайских художников выставлять свои работы в Бишкеке - это честь и проявление дружеской теплоты, потому что столица Кыргызстана, нашего близкого и доброго соседа, занимает особое место в наших сердцах.

- Эта выставка станет заметным вкладом в укрепление дружбы между Китаем и Кыргызстаном, которая основывается на общих ценностях и взаимном уважении традиций. Нынешнее культурное событие - только начало долгосрочного сотрудничества между Музеем изобразительных искусств и нашей Ассоциацией художников, которое еще больше укрепит взаимопонимание между нашими народами. Как в работах наших художников тушь и краски, взаимодействуя, рождают новую гармонию, так и искусство способно преодолевать расстояния, различие языков, соединяя сердца через образы людей на наших картинах, природу, линии цвета, - образно сравнил Куай Чжэньмин влияние искусства на отношения между китайским и кыргызским народами.

- Я очень люблю кыргызскую культуру. Лет десять назад я нарисовал картину, которая называется "Манас", она выставлена сегодня в Национальном музее Китая. Я изучал эпос "Манас", а потом решил запечатлеть образ кыргызского богатыря. Работал на одном дыхании, - поделился Куай Чжэньмин.

Он выразил надежду, что кыргызские посетители выставки проникнутся уважением к китайской художественной культуре. Его надежды оправдались. В выставочном зале можно было увидеть не только мэтров искусства, но и не одну сотню неравнодушных к художественному творчеству бишкекчан.

- Выставка организована Китайской ассоциацией художников и Синьцзянским союзом художников, которые работают в рамках большой инициативы "Один пояс – один путь". На одной площадке ее устроители хотят показать нам работы, выполненные в жанре традиционной китайской культуры, современной китайской живописи и фото, - сказала в интервью VB.KG директор музея Айгуль Мамбетказиева. – Буйство красок, утонченность, пластика в работах китайских художников, динамичные моменты о деятельности людей на фото оставляют хорошие впечатления о стране, о тех людях, которые в ней живут, и о богатстве китайской культуры.

По словам Айгуль Мамбетказиевой, на встрече с представителями китайской стороны шла речь о дальнейшем сотрудничестве, о подписании меморандума о взаимоотношениях.

- И мы, и китайские коллеги к этому готовы, и такие культурные мероприятия будут проводиться в наших странах гораздо чаще. Могу со всей ответственностью сказать, что все китайские выставки вызывают у кыргызстанцев большой интерес, - добавила директор Музея ИЗО. - Поэтому будем вкладывать огромные силы в то, чтобы наша дружба крепла, продолжалась и воплощалась в самые интересные и эффективные проекты.

Действительно Синьцзян предстал перед посетителями во всей своей красе. Уникальность представленной выставки, пожалуй, в ее содержательной насыщенности. Каждый, посмотрев ее, почерпнет для себя что-то новое. Известно, как динамично развиваются наши отношения с Китаем по самым разным направлениям – от культуры до экономики. Но такие знакомства одного народа с культурой другого объединяют на менее крепко, чем межправительственные договоры и соглашения. Как очень верно подметил один из посетителей выставки, образы, созданные китайскими мастерами, идут от их сердец к нашим сердцам.

Как отмечалось на открытии выставки, подобные мероприятия "открывают окно" для понимания китайской культуры и являются наглядным примером культурных обменов и взаимодействия двух культур.


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URL: https://www.vb.kg/462637
Теги:
Китай, музей, художник, сотрудничество, культура
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