Южный берег Иссык-Куля планируют превратить в центр устойчивого туризма

На форуме "Тескей Иссык-Куль", который прошел в селе Каджи-Сай, представили концепцию развития южного побережья Иссык-Куля до 2035-2040 годов. Документ призван стать первой комплексной стратегией развития региона.

Инициатором разработки концепции выступила депутат Жогорку Кенеша Рахат Жунушбаева. В форуме приняли участие представители государственных органов, международных организаций, инвесторы, эксперты, бизнес-сообщества и жители Тонского и Джети-Огузского районов.

Концепция предусматривает создание современной модели устойчивого развития южного побережья с сохранением природного, исторического и культурного наследия региона. В основу документа заложены принципы экологической устойчивости, развития туристического потенциала, внедрения инноваций и повышения качества жизни населения.

По итогам форума участники приняли резолюцию, поддержав стратегическое видение развития "Тескей Иссык-Куль" как международной территории устойчивого туризма. В числе приоритетов названы модернизация инфраструктуры и развитие пяти кластеров: экологического, культурно-туристического, спортивно-туристического, оздоровительно-рекреационного, а также агротуристического и гастрономического.

Кроме того, участники рекомендовали Кабинету министров рассмотреть возможность создания Дирекции развития "Тескей Иссык-Куль" и Координационного совета для реализации концепции. Контроль за исполнением принятой резолюции возложен на рабочую группу под руководством депутата Рахат Жунушбаевой.