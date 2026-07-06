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Южный берег Иссык-Куля планируют превратить в центр устойчивого туризма

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На форуме "Тескей Иссык-Куль", который прошел в селе Каджи-Сай, представили концепцию развития южного побережья Иссык-Куля до 2035-2040 годов. Документ призван стать первой комплексной стратегией развития региона.

Инициатором разработки концепции выступила депутат Жогорку Кенеша Рахат Жунушбаева. В форуме приняли участие представители государственных органов, международных организаций, инвесторы, эксперты, бизнес-сообщества и жители Тонского и Джети-Огузского районов.

Концепция предусматривает создание современной модели устойчивого развития южного побережья с сохранением природного, исторического и культурного наследия региона. В основу документа заложены принципы экологической устойчивости, развития туристического потенциала, внедрения инноваций и повышения качества жизни населения.

По итогам форума участники приняли резолюцию, поддержав стратегическое видение развития "Тескей Иссык-Куль" как международной территории устойчивого туризма. В числе приоритетов названы модернизация инфраструктуры и развитие пяти кластеров: экологического, культурно-туристического, спортивно-туристического, оздоровительно-рекреационного, а также агротуристического и гастрономического.

Кроме того, участники рекомендовали Кабинету министров рассмотреть возможность создания Дирекции развития "Тескей Иссык-Куль" и Координационного совета для реализации концепции. Контроль за исполнением принятой резолюции возложен на рабочую группу под руководством депутата Рахат Жунушбаевой.


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URL: https://www.vb.kg/459885
Теги:
инвестиции, Иссык-Кульская область, туризм, форум, Жогорку Кенеш
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