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За неделю в Кыргызстане выявили почти 25 тысяч нарушений ПДД

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За неделю с 29 июня по 4 июля 2026 года сотрудники ГУОБДД выявили на дорогах республики 24 985 нарушений Правил дорожного движения. По данным ведомства, за различные нарушения на специализированные штрафные стоянки водворили 4 691 транспортное средство.

Наибольшее количество нарушений составили иные нарушения ПДД - 9 267 случаев. Кроме того, выявлено 4 502 нарушения правил эксплуатации транспортных средств, 2 539 фактов управления автомобилями без соответствующих документов и 2 135 случаев превышения установленной скорости.

Также сотрудники ГУОБДД зарегистрировали 1 238 нарушений, допущенных пешеходами, 362 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 193 случая незаконного затемнения стекол, 52 факта автохулиганства и 6 случаев использования подложных государственных регистрационных номерных знаков.


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URL: https://www.vb.kg/459874
Теги:
дороги, нарушения, ПДД, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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