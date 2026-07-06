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Родители и учителя школы №24 вынуждены искать защиты у Садыра Жапарова

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- Алина Мамаева
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Ситуация вокруг столичной школы № 24 в Бишкеке продолжает стремительно накаляться. Возмущенные родители учеников, ранее вышедшие к мэрии в защиту уволенного директора, заявляют: в цивилизованном обществе презумпцию невиновности никто не отменял, однако чиновники, как обычно, предпочли пойти по самому легкому пути - просто уволить человека без суда и следствия, действуя по принципу "с глаз долой, из сердца вон".

Что примечательно, горой за руководителя встали и учителя школы, что само по себе большая редкость, ведь обычно коллектив пассивно принимает любую смену руководства.

Как рассказали нашему изданию инициаторы протеста, все эти абсурдные разбирательства начались с недопустимого поведения учительницы истории К. Ж.

"Она позволяла себе говорить ученикам крайне непристойные, циничные и оскорбительные вещи, которые мы до сих пор вспоминаем с содроганием. К примеру, она говорила детям, что Кыргызстан как был колхозом, так и остался. А одной из учениц она сказала, что её максимум - ждет профессия проститутки... и это только цветочки".

9 июня 2026 года городская прокуратура, нарушая процессуальные нормы, изъяла у родительницы школы собранные деньги, которые были предназначены на подготовку школы к новому учебному году.

В городской прокуратуре уже лежат десятки официальных заявлений от родителей с требованием вернуть изъятые средства, которые являются их частной собственностью. Поняв, что на городском уровне справедливости не добиться, родительское сообщество обращается к главе государства.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Мы, родители учеников столичной школы № 24, обращаемся к Вам с глубокой болью, обидой и чувством жгучей несправедливости.

С Вашим приходом на пост Президента нашей любимой Родины финансирование сферы образования заметно улучшилось: построены школы, повышена заработная плата учителям, страна стремительно развивается, о чем раньше и мечтать не могли простые граждане. Но государственного бюджета все еще не хватает на обслуживание зданий школ. И это могут подтвердить родители учеников всех государственных школ в стране.

Главный лозунг, под которым мы подписываемся сегодня, предельно прост и заключается в требовании вернуть наши деньги, ведь это наша собственность.

Мы хотим, чтобы Вы знали правду, поскольку в своих заявлениях в прокуратуру люди прямо пишут, что это добровольная спонсорская помощь, о чем гласит закон "Об образовании" (статья 47, п. 6 "Источники финансирования"). Да, мы знаем о Вашем строгом указании не собирать деньги с родителей в школах, и мы всем сердцем поддерживаем Ваши требования навести порядок. Но реальность такова, и мы понимаем и видим острую нехватку средств в бюджете страны. Становясь свидетелями того, как преображаются государственные объекты, мы просто хотим посильно поддержать эту тенденцию, создав для собственных детей достойные условия прямо сейчас, а не когда-нибудь потом.

Кто сколько мог - по 200, 300, 400, 500 сомов - сдавали на летний ремонт, чтобы побелить стены, починить электричество, отремонтировать сантехнику, провести клининг и санитарную обработку, закупить средства личной гигиены для наших детей. Администрация и учителя школы к этим деньгам вообще не имеют отношения, родительский комитет школы отчитывается перед родителями всей школы. Мы доверили их маме двоих детей из нашего родительского комитета. Соблюдение принципа прозрачности и доверия давно сложилось в школе, поэтому многие родители желают обучать своих детей в 24-й школе.

То, что в средствах массовой информации её назвали сотрудницей школы, у которой якобы нашли поборы, мы считаем наглой манипуляцией. Никакого давления со стороны учителей и администрации не было и не имеет места - всё зафиксировано в протоколах родительского комитета. Прокуратурой города устроен обыск в кабинете директора, ничего противозаконного не нашли, но при этом просто изъяли честно заработанные родительские деньги.

Нас спрашивают, почему мы встали за неё горой. Ответ прост - она потрясающий менеджер, сумевший выстроить безупречную систему. Под её руководством в школе всегда царят дисциплина, порядок, чистота и деловая обстановка. Здесь никогда не срываются уроки, потому что в случае болезни преподавателя замена находилась моментально. Наши дети любят школу, а это самое важное для любого родителя.

За годы работы Абдураимовой в сотрудничестве с родителями в школе построены и являются государственной собственностью футбольное и баскетбольное поля, отремонтирована система отопления и электрические провода, а также заменены дроссели с надписью "Сделано в СССР". Сильнейший педагогический коллектив расправил крылья благодаря умелому менеджменту руководителя и нашей поддержке.

Два года назад, награждая лучших выпускников страны, Вы сами, уважаемый Садыр Нургожоевич, с высокой трибуны назвали ряд лучших школ, и среди них была 24-я школа. И сегодня её хладнокровно уничтожают из-за грязной жалобы одного человека, который позволял себе оскорблять наших детей и нашу Родину - Кыргызстан!

С надеждой на Вашу справедливость, родители школы № 24 г. Бишкек


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URL: https://www.vb.kg/459868
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан, скандал
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