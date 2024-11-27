"Термин "тюрк" был придуман западноевропейскими лингвистами в 19 веке"

Главная характеристика 11-го саммита ОТГ, прошедшего в Бишкеке, – это общение делегаций между собой посредством русского языка. То есть на кыргызской земле представители из стран так называемого "тюркского мира" не могли общаться друг с другом напрямую, а вынуждены были использовать русский язык в качестве промежуточного. На этот факт во время круглого стола: "К итогам саммита ОТГ. Геополитические контуры тюркского мира: идеология, экономика, безопасность" обратил внимание военный эксперт Нурлан Досалиев.

- То есть осуществлялся перевод текстов сначала на русский язык, а затем на языки партнеров, и наоборот. Мягко говоря, это не стыкуется с заявленными программными положениями официальной Анкары – главного генератора идеи ОТГ, в первую очередь об "общности языкового пространства", - отметил спикер.

Отсюда возникает вполне закономерный вопрос: а что такое вообще "тюркские государства", что означает сам термин "тюрк", и откуда он взялся?

"Если кратко, то обзор всевозможных источников показывает, что в научном мире до сих пор нет четкой выверенной единой точки зрения по поводу природы возникновения понятия и самого слова "тюрк". Более того, ряд исследователей утверждают, что данный термин имеет не этническую основу, а религиозную. Что вносит еще большую сумятицу в понимание указанного вопроса. Доподлинно известно лишь то, что в научный оборот термин "тюрк, тюркский" был запущен датским ученым-лингвистом В. Томсеном в соавторстве с другими западноевропейскими учеными в конце 19–начале 20 вв. Их взгляды: дескать, существовали в древности прототюркские племена, которые позже вымерли. Но на месте их обитания сейчас есть другие народы, у которых сохранились языковые "тюркские" признаки. При этом многих смущает тот факт, что западные "тюркологи" упоминают якобы существовавший когда-то "тюркский каганат" практически в рамках Кыргызского каганата, который был создан намного столетий раньше", - напомнил эксперт.

По его словам, нынешние ученые-тюркологи почти единогласно утверждают, что среди ныне здравствующих "тюркских" языков самым древним является кыргызский язык. Но при этом общеизвестным фактом является то, что кыргызский этнос является прямым потомком гуннов (гуннских племен). Но никак не мифических вымерших "тюрков".

"Сам термин, повторяю, введен в оборот всего лишь 120-130 лет назад лицами, не являющимися носителями коренных языков народов Евразии. Сейчас никто не требует вводить термин "кыргызоязычные", однако наиболее логичным, исторически оправданным шагом, подкрепленным картиной языкового мира Евразии, будет использование термина ГУННОЯЗЫЧНЫЕ. В эпосе "Манас", который является одним из старейших сказаний на планете, слово "тюрк" отсутствует. В кыргызско-русском академическом словаре под редакцией К. Юдахина слово "тюрк" также отсутствует. Этого слова никогда не было в лексиконе кыргызов. Отмечу лишь, что в кыргызском языке есть словосочетание, очень созвучное слову "тюрк", но оно обозначает характеристику кочевников", - рассказал Н. Досалиев.

Старшее поколение нашей республики знает, что слово "тюрк" появилось в обиходе буквально лет 20-25 назад и обозначает оно сейчас гражданина/жителя Турции. До этого само название страны кыргызоязычная пресса нашей республики так и писала – Турция. И только на рубеже 2000-х годов появилось слово "Туркия".

"Поэтому у нынешнего поколения населения нашей страны, да и соседних стран нашего региона, при озвучке термина "тюркоязычные" сразу возникают ассоциативные связи с Турцией и ее жителями. Добавьте сюда около религиозные легенды о Тюрк-ата, от которого якобы произошли народы Средней Азии – вот вам новая "земля обетованная" в лице нынешнего государства Турции. Не для этого ли западноевропейцы и придумали искусственный термин "тюрки" в качестве мины замедленного действия? При этом забывают, что турецкая государственность возникла сравнительно недавно, а в установлении Османской империи принимали участие отряды кыргызских воинов. В городе Изник установлен памятник нескольким тысячам погибшим кыргызским джигитам", - рассказал спикер.

В 1991 году, сразу после распада СССР, в Кыргызстан прибыл тогдашний президент Турции Тургут Озал, который, целуя бетонку в аэропорту Бишкека, воскликнул: "Наконец я на земле моих предков" (имеются кадры кинохроники). А в 1992 г. состоялся первый саммит ОТГ, при организационной поддержке стран Западной Европы. Уже тогда подчеркивался характер Союза тюркоязычных государств как одного из пунктов глобалистской модели мира, как инициатива коллективного запада по геополитическому отрыву бывших советских республик Средней Азии от России и создания антикитайского тренда в регионе.

"Весь мир сейчас наблюдает кризис общечеловеческих ценностей, и даже просто этических, в котором погряз запад. Находясь в идеологической яме, запад, тем не менее пытается протолкнуть народам Средней Азии идеолого-языковую модель сомнительного происхождения. И делается это через Турцию, через понятие "тюрки", придуманное самими англосаксами. Таким образом, мы имеем дело с долговременной идеологической диверсией, корни которой уходят еще во времена "холодной войны" между Западом и СССР. Не надо забывать и факты истории: Турция все время вертелась вокруг западных военных коалиций в прошедших мировых войнах, была тесно связана и с Великобританией, и Германией и т.д. При тогдашних планах западной военщины, Турция (нынешние "братья-тюрки") не прочь была стать хозяйкой земель в далекой Средней Азии", - рассказал военный эксперт.

По его словам, современная историческая наука определяет возраст кыргызской государственности в 19 веков: " Почему в 21 веке кыргызы должны принимать "левый тюркский" алфавит, когда только наша Орхоно-Енисейская письменность является старше всей государственности стран Западной Европы и Турции в несколько раз. Это даже не смешно, а страшно, на какую полку новейшей истории пытаются поместить кыргызов. Главное отличие кыргызов – наличие древней гаплогруппы R1a1, которая в принципе отсутствует у турков".

"Если говорить про алфавит – посмотрите сначала, что значит слово "КИРИЛ" на кыргызском языке. Оно переводится, как – войти в расположение; быть принятым; стать своим. Наш нынешний кыргызский алфавит на кириллице состоит из 36 букв. А нам пытаются всучить эрзац-алфавит из 34 букв, который придумали буквально вчера, да еще и на латинице. Переход на чуждый для кыргызского народа алфавит – это замаскированная попытка долговременной дестабилизации обстановки в стране, это надо осознавать предельно трезво. В этой связи очень своевременно звучат слова президента КР С. Жапарова в отношении попыток запада вмешиваться в вопросы внутренней жизни в Кыргызстане и указывать, как нам жить.

Складывающаяся сложная и опасная военно-политическая обстановка в мире и соседних с нами регионах требует от нашего государства предельной собранности и концентрации на собственных вопросах безопасности. Мы прекрасно понимаем, что Турция, находясь в сложном экономическом положении (девальвация турецкой лиры побила рекорды) ищет рынки сбыта своей продукции, в первую очередь своего военно-промышленного комплекса. И страны Средней Азии – очень привлекательное место.

Однако наш ближайший сосед – Китай – прекрасно понимает: если в наш регион придет турецкий ВПК, а это есть часть ВПК НАТО, это обернется для КНР очень большими проблемами. КНР хочет видеть Среднюю Азию безопасной и предсказуемой, на фоне предстоящей битвы с западом за Тайвань. Поэтому, с учетом уйгурской проблемы, китайские товарищи очень настороженно наблюдают, как в Средней Азии турки развешивают "тюркские" басни. Кстати, именно китайские соседи могут помочь нам прояснить далекую историю кыргызов. По некоторым данным, в китайских письменных источниках 2-3 тысячелетней давности есть упоминания о том, что первые китайские императоры поддерживали крепкие связи с кыргызскими каганами как с главными представителями СЛЯВЯНСКОГО ПЛЕМЕНИ.

Президент КР С. Жапаров совсем недавно присутствовал в России на форуме по приглашению президента РФ В. Путина, который, по словам западных политологов, является человеком, который формулирует мировые смыслы. В. Путин сказал, что всех нас ждет сложный 20-летний период. Так вот, в преддверии этого периода будет очень целесообразным нам в Кыргызстане собраться с мыслями и духом, доставшимся нам от древних предков. В первую очередь, освободиться от чуждых идиологем и понятий – нам надо определиться: мы КЫРГЫЗЫ, достойные потомки своих достойных предков, и мы не должны позволить называть нас маловразумительным чуждым термином "тюрки", - добавил Н. Досалиев.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо ".