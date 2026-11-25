В Бишкеке представили аналитический обзор "Старение населения и бедность в Кыргызской Республике", посвящённый социально-экономическому положению пожилых граждан, факторам риска бедности и вызовам, связанным с демографическим старением. Исследование не только оценивает нынешнюю ситуацию, но и предлагает направления государственной политики, которые должны помочь обеспечить достойную жизнь людей старшего возраста.

В основе обзора - официальные статистические данные, результаты обследований уровня жизни населения и переписей, административная статистика, нормативные документы, научные и международные исследования. Авторы рассмотрели динамику численности пожилого населения, условия его жизни, источники доходов, участие в рынке труда, пенсионное обеспечение, доступность медицинской помощи и социальных услуг.

Особое внимание уделено различиям между возрастными группами 60–69 лет, 70–79 лет и 80 лет и старше, а также гендерным, региональным и городским и сельским особенностям старения. В исследовании рассматриваются роль образования, миграции и межпоколенческой поддержки, вопросы одиночества, социальной изоляции и цифрового неравенства.

Пожилых людей становится больше

Согласно приведённым в обзоре данным, доля населения в возрасте 65 лет и старше выросла с 5,2% в 2021 году до 6% в 2025-м. На начало 2026 года численность этой возрастной группы превышала 475 тысяч человек. По прогнозам, к 2030 году её доля достигнет 7%, а к 2050-му превысит 10%.

Одновременно увеличивается численность населения старше трудоспособного возраста. Если в 2021 году таких граждан насчитывалось около 562 тысяч, то в 2025-м - уже около 702 тысяч. За этот период население страны в целом выросло на 7,25%, а численность людей старше трудоспособного возраста - на 24,8%.

В обзоре подчёркивается, что при анализе необходимо учитывать различия между статистическими категориями. В одних случаях рассматриваются граждане 60 лет и старше, в других - 65 лет и старше, а также население старше трудоспособного возраста. Эти группы нельзя механически объединять или напрямую сопоставлять: у них разные возрастные границы и основания расчёта.

Старение населения имеет и выраженные региональные особенности. Наибольшая доля людей старше трудоспособного возраста отмечается в Бишкеке - 12,1%, Чуйской области - 11,6% и Иссык-Кульской области - 11,3%. В Нарынской области показатель составляет 9,9%, в Таласской - 9,5%, в Ошской области - 8,5%.

При этом 54,7% пожилых граждан продолжают жить в сельской местности. Авторы также обращают внимание на влияние административно-территориальной реформы: изменение границ городов и присоединение пригородных сёл повлияли на статистическое распределение городского и сельского населения.

Старение имеет женское лицо

Существенная особенность демографической структуры - преобладание женщин среди людей старшего возраста. Женщины составляют примерно две трети населения старше трудоспособного возраста. На начало 2026 года в этой группе насчитывалось около 493 тысяч женщин и 244 тысяч мужчин.

Одним из факторов является разница в продолжительности жизни. По данным за 2025 год, ожидаемая продолжительность жизни женщин составляла 76,9 года, мужчин - 68,7 года. Разница достигала 8,2 года.

Эти показатели важны не только для демографического прогнозирования. Они указывают на необходимость учитывать гендерные различия при разработке пенсионной политики, социальных услуг, медицинской помощи и программ поддержки одиноко проживающих граждан.

Бедность среди пожилых: средние показатели скрывают региональные различия

Исследование показывает, что уровень бедности среди населения старше трудоспособного возраста в последние годы снизился, однако проблема остаётся актуальной. В 2015 году показатель составлял 21,8%, в 2021-м на фоне роста цен поднялся до 24,1%, а в 2024 году снизился до 18,2%. Для сравнения: общий уровень бедности в стране в 2024 году составлял 25,7%.

Однако средние цифры не отражают всей картины. Среди граждан 60 лет и старше в 2024 году уровень бедности в сельской местности составлял 21,7%, тогда как в городах - 12,9%.

Серьёзные различия наблюдаются и между регионами. В 2024 году наиболее высокий уровень бедности среди пожилых был зафиксирован в Баткенской области - 29%, Нарынской - 25,3% и Джалал-Абадской - 24,1%. В Бишкеке показатель составлял 5,2%.

Авторы обращают внимание и на так называемую скрытую бедность, связанную с расходами на здоровье. В 19,7% домохозяйств, состоящих только из людей старше трудоспособного возраста, расходы на медицинские услуги превышали 10% семейного бюджета. Для сравнения, среди домохозяйств без представителей этой возрастной группы такой показатель составлял 3%.

Это означает, что даже при наличии пенсии или других регулярных доходов значительная часть средств может уходить на лекарства, лечение и медицинское обслуживание, сокращая деньги, остающиеся на повседневные потребности.

Пенсия - не всегда гарантия экономической защищённости

Важная часть обзора посвящена пенсионному обеспечению и реальной покупательной способности выплат.

По данным исследования, количество пенсионеров в стране на конец 2025 года составляло около 868 тысяч человек. Средний размер пенсии вырос с 6 412,8 сома в 2021 году до 11 365 сомов в 2025-м. При этом отношение средней пенсии к прожиточному минимуму пенсионера, достигнув 151,7% в 2024 году, в 2025-м снизилось до 147,6%.

Авторы подчёркивают, что номинальный рост пенсий не всегда означает такое же увеличение реального благосостояния. С поправкой на инфляцию за десять лет средняя пенсия выросла на 28%, тогда как реальная стоимость социального пособия увеличилась лишь на 10,3%.

Отдельной проблемой остаётся положение людей, которые не имеют необходимого трудового стажа для получения пенсии. В 2025 году социальное пособие по старости составляло 2 тысячи сомов - примерно 26% прожиточного минимума пенсионера. Около 1,8 тысячи человек получали такое пособие без стажа.

Исследование также указывает на региональные различия в размерах пенсионных выплат. На начало 2026 года самая высокая средняя пенсия была зафиксирована в Бишкеке - 13 898 сомов, а также в Нарынской области - 12 022 сома. Самые низкие показатели отмечались в Ошской области - 10 361 сом и Джалал-Абадской области - 10 411 сомов.

Работа, семья и миграция

Пожилые граждане остаются участниками экономической жизни и нередко продолжают работать после достижения пенсионного возраста. В 2024 году занятость среди людей в возрасте 60–64 лет составляла 48,4%, в группе 65–69 лет - 30,6%, а среди граждан 70 лет и старше - 8,3%.

Более половины работающих людей старше 60 лет имеют профессиональное образование. Основные сферы их занятости - сельское хозяйство, торговля, образование и здравоохранение.

Авторы обзора считают важным развивать возможности гибкой занятости, переобучения и профессионального консультирования, а также обеспечивать добровольность трудовой деятельности и не допускать дискриминации по возрасту.

Отдельное внимание уделено роли пожилых людей в поддержке семьи. По результатам опроса, 71,6% респондентов старше 55 лет помогают детям и внукам, причём 31,1% делают это постоянно. Более половины опрошенных - 56,2% - преимущественно расходуют пенсию на нужды семьи.

Таким образом, пенсионные выплаты нередко становятся не только источником личного дохода пожилого человека, но и частью семейного бюджета.

На положение старшего поколения влияет и трудовая миграция. В обзоре отмечается, что за рубежом не менее года находились 199,4 тысячи бывших членов домохозяйств; более половины из них приходились на Джалал-Абадскую и Ошскую области. Денежные переводы мигрантов поддерживают доходы семей, в том числе пожилых родственников.

При этом перепись 2022 года зафиксировала 52,3 тысячи человек в возрасте 60 лет и старше, проживающих в одиночестве. Женщины составляли 74,3% этой группы. Это повышает значение социальных услуг, доступности медицинской помощи и программ поддержки одиноко проживающих граждан.

Медицинская помощь и долговременный уход

Среди ключевых вызовов старения населения - доступность медицинского обслуживания и социальных услуг. По данным опроса 2022 года, 36% респондентов в возрасте 55 лет и старше не смогли получить необходимую медицинскую помощь, а 20,4% - стоматологическую.

Проблема особенно заметна среди женщин и жителей городов. Необходимую медицинскую помощь не получили 38,8% опрошенных женщин и 32,2% мужчин. Среди городских жителей этот показатель составлял 43,8%, среди сельских - 31,4%.

В обзоре также приводятся данные о доступности льготных лекарств. В октябре 2024 года в 173 населённых пунктах, где действовали группы семейных врачей, не было аптек, принимавших льготные электронные рецепты.

Пенсионерам выписали 502,4 тысячи льготных рецептов в 2022 году и 355,7 тысячи - в 2025-м. При этом в 2025 году лекарства были отпущены по 81% рецептов в рамках двух льготных программ. Авторы отдельно оговаривают, что этот показатель относится к программам в целом, а не только к пенсионерам.

Система социальных услуг также нуждается в развитии. По состоянию на 19 октября 2026 года надомное обслуживание получали 7 027 человек, в том числе 4 484 одиноко проживающих пожилых гражданина. Услуги оказывали 773 социальных работника.

В пяти стационарных учреждениях общего типа Министерства труда на начало 2026 года проживали 498 человек, из них 231 пожилой гражданин.

Эти данные показывают, что потребность в уходе за людьми старшего возраста требует не только расширения учреждений, но и развития надомных, дневных и других форм поддержки. Особенно важно учитывать расстояния между населёнными пунктами и особенности сельской местности.

Какие решения предлагает исследование

Аналитический обзор не ограничивается оценкой существующих проблем. В нём предложены направления совершенствования государственной политики, в том числе меры по снижению бедности среди пожилых людей, улучшению пенсионной системы и социальной защиты, развитию услуг долговременного ухода и поддержке одиноко проживающих граждан.

Среди рекомендаций на 2027–2031 годы - ежегодно сопоставлять размеры пенсий и пособий с прожиточным минимумом, инфляцией и фактическими расходами пожилых людей; развивать гибкие формы занятости и возможности переобучения; совершенствовать надомное обслуживание и дневные услуги.

Отдельно предлагается формировать интегрированную систему долговременного ухода. Она должна предусматривать оценку индивидуальных потребностей пожилого человека, поддержку членов семьи, которые ухаживают за родственниками, и возможность временной замены такого ухода.

Ещё одно направление - мониторинг фактического доступа пожилых людей к медицинской помощи и лекарствам, а также расходов на лечение. Авторы считают необходимым улучшить межведомственное взаимодействие и систему показателей, позволяющих оценивать не только количество предоставленных услуг, но и то, насколько они действительно доступны людям.

В числе приоритетов также названы гендерно-чувствительные подходы, профилактика одиночества и социальной изоляции, преодоление цифрового неравенства и продвижение политики активного долголетия.

Результаты исследования могут стать доказательной основой для разработки государственных решений, направленных на повышение качества жизни пожилых людей и сокращение социального неравенства. Материалы адресованы представителям государственных органов, экспертного сообщества, организаций гражданского общества, научных учреждений и партнёрам по развитию.

Старение населения требует комплексных решений со стороны государства и общества. Как следует из представленного обзора, достойная жизнь в старшем возрасте зависит не только от размера пенсии, но и от доступности лечения, социальных услуг, возможностей работать и оставаться включённым в жизнь семьи и общества.

Аналитический обзор "Старение населения и бедность в Кыргызской Республике" подготовлен общественным объединением "Ресурсный центр для пожилых" при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызской Республике.