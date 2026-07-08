Египет обвинил ФИФА в фальсификации ЧМ-2026 ради Месси

Матч 1/8 финала чемпионата мира между Аргентиной и Египтом (3:2) получил громкое продолжение после финального свистка. Представители египетской сборной выступили с резкой критикой в адрес ФИФА и судейской бригады, заявив о несправедливом судействе.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан заявил, что его команда стала жертвой ошибочных решений арбитров. По его словам, в ворота соперников не назначили два пенальти, отменили забитый египтянами гол после вмешательства ВАР, а ряд ключевых решений был принят в пользу действующих чемпионов мира.

"Если уже решили, кто станет чемпионом мира, тогда зачем приглашать остальные команды? Мы просим только справедливости", - заявил Хассан, намекнув, что турнир может быть организован в интересах Аргентины и Лионеля Месси.

Нападающий Мостафа Зико также раскритиковал судейство, назвав чемпионат "сфальсифицированным" и заявив, что арбитр лишил Египет исторического выхода в четвертьфинал.

При этом капитан команды Мохамед Салах занял более сдержанную позицию. Он не стал напрямую обвинять судей, однако отметил, что отмененный гол и неназначенный пенальти существенно повлияли на исход встречи.

Основные претензии египетской стороны касаются отмены гола после просмотра ВАР из-за нарушения в начале атаки, а также двух эпизодов в компенсированное время, когда футболисты требовали назначения одиннадцатиметровых ударов.

ФИФА пока не выступила с официальным комментарием по поводу обвинений. Между тем Аргентина, одержав волевую победу со счетом 3:2, вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где продолжит защиту своего титула.