Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 99.72 - 100.67

Египет обвинил ФИФА в фальсификации ЧМ-2026 ради Месси

485  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Матч 1/8 финала чемпионата мира между Аргентиной и Египтом (3:2) получил громкое продолжение после финального свистка. Представители египетской сборной выступили с резкой критикой в адрес ФИФА и судейской бригады, заявив о несправедливом судействе.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан заявил, что его команда стала жертвой ошибочных решений арбитров. По его словам, в ворота соперников не назначили два пенальти, отменили забитый египтянами гол после вмешательства ВАР, а ряд ключевых решений был принят в пользу действующих чемпионов мира.

"Если уже решили, кто станет чемпионом мира, тогда зачем приглашать остальные команды? Мы просим только справедливости", - заявил Хассан, намекнув, что турнир может быть организован в интересах Аргентины и Лионеля Месси.

Нападающий Мостафа Зико также раскритиковал судейство, назвав чемпионат "сфальсифицированным" и заявив, что арбитр лишил Египет исторического выхода в четвертьфинал.

При этом капитан команды Мохамед Салах занял более сдержанную позицию. Он не стал напрямую обвинять судей, однако отметил, что отмененный гол и неназначенный пенальти существенно повлияли на исход встречи.

Основные претензии египетской стороны касаются отмены гола после просмотра ВАР из-за нарушения в начале атаки, а также двух эпизодов в компенсированное время, когда футболисты требовали назначения одиннадцатиметровых ударов.

ФИФА пока не выступила с официальным комментарием по поводу обвинений. Между тем Аргентина, одержав волевую победу со счетом 3:2, вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где продолжит защиту своего титула.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459937
Теги:
ФИФА, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  