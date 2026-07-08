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В Бишкеке пьяный водитель пытался выдать друга за виновника

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В Бишкеке водителя автомобиля Kia оштрафовали на 80 тысяч сомов и лишили права управления транспортными средствами сроком на два года за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе УПСМ, инцидент произошел 7 июля 2026 года. Водитель не выполнил законное требование инспекторов об остановке. После того как автомобиль был остановлен, мужчина попытался избежать ответственности, заявив, что за рулем находился его друг.

Однако эта версия не подтвердилась. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль был водворен на штрафную стоянку. В отношении нарушителя приняты меры в соответствии с законодательством.


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URL: https://www.vb.kg/459944
Теги:
алкоголь, задержание, ПДД, Бишкек, автомобили
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