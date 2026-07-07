Бишкекчане возмущены требованием вырубить кустарники перед домами

В редакцию VB.KG обратились жители одного из переулков Бишкека. Они рассказали о конфликтной ситуации с сотрудниками городской службы, возникшей из-за планируемого благоустройства территории.

По словам горожан, им сообщили о предстоящем строительстве нового тротуара, но одновременно с этим потребовали своими силами вырубить кустарники, расположенные вдоль домов. Между тем именно эти насаждения, как отмечают жильцы, на протяжении многих лет защищали их дома от пыли и грязи с проезжей части. Кроме того, люди сами высаживали эти кустарники и ухаживали за ними.

Бишкекчане утверждают: когда они поинтересовались, почему демонтаж зелёной зоны должен производиться за их счёт, им ответили, что работы по вырубке и вывозу веток они обязаны организовать сами, вплоть до самостоятельной утилизации отходов.

При этом муниципальные службы не предложили горожанам ни техники, ни какой-либо другой помощи. Вопрос о компенсации или последующей высадке новых растений также не поднимался.

Жители подчёркивают, что подобный подход вызвал у них недоумение и обеспокоенность. Речь идёт о многолетних насаждениях, которые не мешают элементам инфраструктуры, а фактически выполняют защитную и экологическую функции для жилой зоны.

Горожане призывают городские службы и руководство мэрии обратить внимание не только на вопросы благоустройства, но и на качество взаимодействия с населением при реализации подобных проектов. По их мнению, муниципалитет обязан учитывать интересы людей при принятии решений, напрямую затрагивающих зелёный фонд города.