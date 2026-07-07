Почти 40 лет на сцене: история ансамбля "Улыбка" глазами основателя

Почти сорок лет народный образцовый хореографический ансамбль "Улыбка" остается одним из самых известных детских творческих коллективов Кыргызстана. За эти годы сотни мальчишек и девчонок сделали здесь свои первые танцевальные шаги, десятки стран увидели кыргызскую культуру в их исполнении, а многие выпускники, давно став взрослыми, до сих пор называют ансамбль своим вторым домом.

Сегодня "Улыбка" продолжает покорять международные фестивали, готовится к новым гастролям и воспитывает уже новое поколение артистов. В следующем году коллектив отметит очередной юбилей. О том, как появилась "Улыбка", почему танец - это не просто движение под музыку, а целая школа жизни, и какую роль в судьбе ансамбля играют родители воспитанников, корреспондент vb.kg поговорил с основателем и художественным руководителем коллектива, отличником культуры и отличником образования Кыргызской Республики Ириной Соломко.

- Ирина Петровна, в следующем году вашему ансамблю исполнится почти сорок лет. Помните, с чего все начиналось?

- Конечно. Но, наверное, начать нужно еще раньше с моего детства. Я родилась в Кыргызстане, а потом мама отвезла меня к бабушке в Мелитополь. Именно там я впервые пришла в танцевальный зал.

Я занималась во Дворце пионеров в ансамбле "Ровесник". Это был очень сильный коллектив, который постоянно гастролировал. Несколько раз мы выступали в Москве, на ВДНХ. До сих пор храню две медали участника тех концертов.

Помню огромную сцену, тысячи зрителей, украинские народные танцы, каравай, который мы выносили в финале выступления. Для ребенка это были невероятные впечатления.

Наверное, именно тогда я поняла, что танцы станут моей профессией.

- Кто помог сделать этот выбор?

- Огромную роль сыграла мой педагог Алла Юрьевна. Она окончила Самарский государственный институт культуры и однажды сказала мне: "Тебе нужно поступать именно туда".

Она увидела во мне способности раньше, чем это поняла я сама. Благодаря ей я поступила в Самару. Сегодня могу сказать, что именно это решение определило всю мою дальнейшую жизнь.

- После института вы сразу вернулись в Кыргызстан?

- Да. Я всегда хотела работать именно здесь.

В 1988 году директор Дворца пионеров имени Кычана Джакыпова Ольга Сергеевна Зайцева предложила мне создать собственный ансамбль.

Честно говоря, тогда я даже не представляла, насколько масштабной станет эта история.

- Почему именно "Улыбка"?

- Потому что детское творчество должно приносить людям радость. Можно было придумать красивое, громкое название, но мне хотелось чего-то простого, теплого и понятного каждому.

Улыбка - это самая искренняя эмоция. Мне кажется, именно с ней должны уходить зрители после концерта.

- Каким вы помните первый набор?

- Такое невозможно забыть. На просмотр пришли около пятисот девочек и еще примерно пятьдесят мальчиков. Для молодого педагога это был настоящий шок.

Пришлось проводить просмотр в несколько этапов. Очень хотелось взять всех, но понимала, что невозможно. В итоге в основной состав вошли 120 детей. Так и появилась "Улыбка".

Тогда никто не думал о юбилеях или международных фестивалях. Хотелось просто научить детей любить танец.

- Что изменилось за эти годы?

- Наверное, масштабы. Сегодня в ансамбле занимается около 180 детей. Каждый год приходят новые ребята. Самыми маленькими занимается моя ученица Лариса Борисовна, которая работает со мной уже много лет. Потом дети переходят в старшие группы.

Но главное осталось прежним. Я никогда не ставила перед собой задачу просто научить ребенка красиво двигаться на сцене. Мне всегда хотелось воспитать личность.

Танец учит дисциплине, ответственности, уважению к окружающим. Ребенок понимает, что успех невозможен без ежедневного труда. И эти качества потом помогают ему в любой профессии.

- Практически весь репертуар ансамбля поставлен вами. Откуда появляются идеи?

- Иногда очень неожиданно. Бывает, услышишь музыку или увидишь красивый национальный костюм, и появляется замысел нового номера. Но это совсем не значит, что завтра начнутся репетиции. Иногда идея живет в голове несколько лет. Она словно ждет своих исполнителей. Ведь каждый ребенок уникален. У каждого свой характер, пластика, темперамент. Наступает момент, когда понимаешь: вот именно эти дети смогут рассказать историю, которую я задумала. И только тогда рождается новый танец.

- Зрители видят лишь несколько минут выступления. Что остается за кулисами?

- Колоссальная работа. Например, наш костюмер Ольга Ивановна. Перед каждым концертом ей приходится готовить сотни костюмов.

Люди даже не представляют, сколько деталей включает один сценический образ: головной убор, обувь, украшения, перчатки, различные элементы одежды.

Если все это посчитать, получится почти тысяча предметов, которые необходимо подготовить, проверить и раздать детям.

Но зритель не должен видеть этой работы. Он должен видеть красивый праздник.

- За эти годы у вас были сотни выпускников. Поддерживаете с ними связь?

- Конечно. Для меня это, наверное, самая большая награда. Очень многие продолжают дружить спустя десятилетия. Они живут в разных странах, работают в разных сферах, но продолжают общаться. Некоторые уже приводят ко мне своих детей.

И каждый раз я понимаю, что ансамбль стал для них чем-то гораздо больше, чем просто местом, где они научились танцевать. Это часть их жизни.

- Сегодня "Улыбку" знают далеко за пределами Кыргызстана. Насколько важно для детей участвовать в международных фестивалях?

- Это огромный опыт. Конечно, приятно получать награды, но для меня фестиваль - это прежде всего возможность познакомить других с нашей культурой и дать детям увидеть мир.

Мы стараемся каждый год куда-нибудь выезжать. Совсем недавно вернулись из Ташкента, где участвовали в международном фестивале-конкурсе "Роза Востока". Старшая группа завоевала Гран-при, а младшие ребята тоже показали достойный результат.

После выступления к нам подошли организаторы и пригласили принять участие в "Славянском базаре". Такие приглашения всегда вдохновляют и подтверждают, что мы движемся в правильном направлении.

- Уже скоро вас ждет очередная поездка.

- Да, после отчетного концерта мы практически сразу начинаем подготовку к международному фольклорному фестивалю на Северном Кипре. Поедут десять девочек.

Для нас каждая поездка - это большая ответственность. Когда выходишь на сцену за границей, ты представляешь уже не только коллектив, но и весь Кыргызстан. Поэтому к каждому выступлению мы относимся очень серьезно.

После возвращения начнется подготовка к Всемирным играм кочевников, а затем к мероприятиям, посвященным Дню независимости. Лето у нас всегда очень насыщенное.

- Вы объездили немало стран. Какая поездка особенно запомнилась?

- Наверное, невозможно выделить одну. Каждая была по-своему особенной. Очень люблю Санкт-Петербург. Несколько лет назад мы поехали туда не только ради выступления. Мне хотелось показать детям Эрмитаж, Мариинский театр, Исаакиевский собор, познакомить их с историей города. Такие поездки расширяют кругозор не меньше, чем школьные уроки.

Очень яркие воспоминания остались о Бали. Мы жили на берегу океана, знакомились с местной культурой, участвовали в фестивале. Для детей это было настоящее открытие другого мира.

Запомнилась и поездка в Италию, на Сицилию. Там мы представляли Кыргызстан не только танцами, но и кыргызскими песнями. Для этого специально готовились, учили тексты, занимались с педагогами по вокалу. Это был совершенно новый опыт.

- Ваши воспитанники неоднократно отдыхали в Артеке. Почему вы так часто о нем рассказываете?

- Потому что Артек - это особая атмосфера. В прошлом году тридцать наших детей выиграли грант на участие в международном конкурсе. Для многих семей это была уникальная возможность.

Когда меня спрашивают, что такое Артек, я всегда отвечаю: туда нужно хотя бы раз попасть.

Там одновременно отдыхают тысячи детей из разных стран. Они общаются, дружат, учатся работать в команде.

Наши ребята всегда возвращаются домой другими более самостоятельными, уверенными в себе. А в конце смены почти все плачут, потому что очень тяжело расставаться с друзьями.

- Со стороны кажется, что ансамбль - это всего лишь несколько репетиций в неделю. Так ли это?

- Совсем нет. Я всегда говорю родителям, что в ансамбль приходит не один ребенок приходит вся семья.

Репетиции проходят несколько раз в неделю. Есть концерты, поездки, дополнительные занятия. Иногда годами семья строит свою жизнь вокруг расписания ребенка.

Бывает, родители не могут поехать в выходные в горы или отправиться на отдых, потому что у детей репетиция. И они относятся к этому с пониманием.

Именно поэтому я бесконечно благодарна нашим родителям. Без их поддержки не было бы ни красивых концертов, ни международных поездок.

- Чему, кроме танцев, учатся дети в ансамбле?

- Дисциплине, ответственности, уважению друг к другу.

Конечно, мы учим технике, пластике, сценической культуре. Но это далеко не самое главное.

Важно научить ребенка работать в коллективе, отвечать за общий результат, поддерживать друга.

Мне хочется, чтобы наши воспитанники уходили во взрослую жизнь не только хорошими танцорами, но прежде всего достойными людьми.

И когда спустя много лет они приходят на концерты, приводят своих детей, продолжают дружить друг с другом, я понимаю, что нам это удалось.

- В следующем году "Улыбка" отметит очередной юбилей. О чем сегодня мечтает ее основатель?

- Очень хочется, чтобы ансамбль жил еще долгие годы.

Чтобы дети с таким же удовольствием приходили на репетиции, выходили на сцену и не боялись мечтать.

Чтобы родители по-прежнему были рядом и поддерживали своих детей.

И чтобы каждый концерт дарил зрителям радость.

Наверное, именно ради этого почти сорок лет назад и появилась "Улыбка".

Когда после выступления люди уходят домой с хорошим настроением, когда дети счастливы выходить на сцену, понимаешь, что все было не зря.

Мне хочется верить, что эта история будет продолжаться еще долгие годы. Ведь "Улыбка" давно перестала быть просто ансамблем. Для многих поколений детей она стала настоящей школой жизни, большой семьей и местом, куда всегда хочется возвращаться.