В Араване фермер превратил пустующую землю в плодовый сад

Житель Араванского района Залкарбек Кожобаев десять лет назад освоил 28 гектаров каменистой земли, где высадил несколько сортов черешни и персика. В следующем году фермер планирует установить в саду систему капельного орошения и в дальнейшем выйти на экспорт продукции.

Как сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, недавно фермер узнал о возможности получения льготного кредита для граждан, осваивающих ранее неиспользуемые земли.

"Проект 20/80 мне очень нравится. В рамках этой программы управление водного хозяйства самостоятельно устанавливает систему капельного орошения. Ежегодно государству выплачивается 20 процентов от полученного дохода", - рассказал Залкарбек Кожобаев.

В настоящее время садовод реализует урожай на местном рынке. После установки системы капельного орошения и повышения урожайности он намерен экспортировать выращенную продукцию.

По данным Минсельхоза, в настоящее время в Араванском районе сотни фермеров уже получили льготные кредиты и реализуют выращенную продукцию на экспорт.