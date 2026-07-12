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Профсоюз строителей защитил переводчицу на мегастройке "Асман шаары"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Скандальный инцидент на крупнейшей стройке страны, вызвавший бурю негодования в обществе, получил благополучную развязку. Конфликт, произошедший на объекте "Асман шаары" в Иссык-Кульской области, исчерпан благодаря своевременному вмешательству Федерации профсоюзов КР, Республиканского профсоюза строителей Кыргызстана и милиции.

Напомним, резонансная история случилась 15 июня 2026 года. 27-летняя кыргызстанка Мунира, работавшая переводчицей в иностранной строительной компании, подверглась нападению со стороны своего коллеги - 46-летнего иностранного гражданина. Девушка оказалась один на один с бедой, но история не осталась незамеченной.

Председатель профсоюза строителей Кыргызстана Элдияр Карачалов рассказал редакции VB.KG, что организация взяла ситуацию под контроль с первых же дней. В итоге иностранная компания выплатила пострадавшей девушке полную компенсацию, а сам обидчик понес заслуженное наказание в рамках закона.

По словам Элдияра Карачалова, урегулировать конфликт и защитить права соотечественницы удалось четко по закону, опираясь на статьи 210 и 220 Трудового кодекса Кыргызской Республики. Профсоюзный лидер подчеркнул, что безопасность и достоинство наших граждан на рабочих местах всегда должны стоять на первом месте, особенно когда речь идет об иностранных работодателях.

Сама Мунира не скрывает слез облегчения и искренней благодарности. Девушка признается, что без сильной юридической и моральной поддержки ей было бы крайне тяжело пережить этот кризис.

"Я очень благодарна профсоюзу строителей и лично Элдияру байке, который с первых дней после этого инцидента был со мной на связи. Если вам нужна юридическая помощь, не бойтесь и сразу обращайтесь в профсоюз", - поделилась Мунира, призвав всех коллег по строительному сектору обязательно вступать в ряды организации.

Эта история стала ярким примером того, что рабочие в Кыргызстане больше не беззащитны перед произволом, а профсоюзы способны реально наказывать нарушителей и отстаивать права человека.


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URL: https://www.vb.kg/460023
Теги:
нападение, профсоюзы, строительство, Кыргызстан, скандал
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